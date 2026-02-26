Ligue Europa : le LOSC renverse Belgrade et attend l’OL ou Aston Villa en 8es !

Ce jeudi soir, le LOSC a renversé Belgrade pour se qualifier en 8es de finale de la Ligue Europa (2-0, 2-1 au score cumulé).

Dans une atmosphère bouillante au Stade Marakana de Belgrade, le LOSC a vécu une soirée intense jeudi soir pour valider sa place en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Après avoir été battus 1‑0 à domicile lors du match aller, les Nordistes avaient l’obligation de l’emporter avec au moins deux buts d’écart face à l’Étoile rouge de Belgrade pour continuer leur aventure européenne.

Dès la 5e minute, les Dogues prenaient les devants grâce à Olivier Giroud, qui reprenait de la tête un centre de Benjamin André. Un but précoce qui permettait à Lille de revenir à hauteur au score sur l’ensemble des deux confrontations… mais il fallait toujours marquer encore pour se qualifier.

Malgré une domination territoriale lilloise et une bonne maîtrise collective, les occasions franches se faisaient rares et la formation serbe restait dangereuse sur quelques incursions. Le gardien adverse multipliait les arrêts et la seconde période restait tendue, les deux équipes cherchant chacune à prendre l’avantage.

Prolongations et héros inattendu

Après 90 minutes disputées sans second but, la partie se dirigeait vers les prolongations… et c’est là que Nathan Ngoy, entré en jeu à la 95e minute, devenait le héros de la soirée. À la 99e minute, il inscrivait le but libérateur d’une frappe précise qui permettait au LOSC de mener 2‑0 et d’assurer ainsi la qualification pour les 1/8es de finale.

Les dernières minutes de la prolongation furent très tendues, avec plusieurs situations chaudes dans la surface adverse, mais Lille tenait bon face aux assauts adverses et parvenait à conserver cet avantage précieux.

Une qualification méritée malgré les difficultés

Ce succès obtenu dans la douleur récompense la combativité d’une équipe qui connaît un début d’année 2026 assez compliqué, avec plusieurs absences importantes (dont Alexsandro, Meunier ou encore Sahraoui). Grâce à ce renversement au Marakana, Lille retrouvera donc la phase finale de la Ligue Europa, et affrontera soit l’OL, soit Aston Villa en 8es de finale. Réponse dès ce vendredi après le tirage au sort.