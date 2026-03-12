À LA UNE DU 12 MAR 2026
LOSC – Aston Villa (0-1) : les Dogues perdent la première manche, mais pas que…

Par William Tertrin - 12 Mar 2026, 20:46
Le LOSC a perdu son 8e de finale aller de Ligue Europa face à Aston Villa ce jeudi soir.

Le LOSC s’est incliné 0-1 contre Aston Villa lors du huitième de finale aller de Ligue Europa ce jeudi soir au Stade Pierre-Mauroy. Le match a longtemps été fermé, avec peu d’occasions en première période et des défenses solides des deux côtés. Ollie Watkins a finalement marqué le seul but du match à la 61e minute d’une tête lobée après une ouverture de la défense anglaise.

Après ce but, Aston Villa a même failli doubler la mise, tandis que Lille a tenté de réagir en fin de match mais s’est heurté au gardien Emiliano Martínez. Malgré une pression tardive, les Dogues n’ont pas réussi à égaliser et devront renverser la situation lors du match retour à Birmingham. Mais ce soir, Lille a perdu bien plus qu’un match étant donné que André, puis Perrin, sont sortis blessés lors de ce match. De gros coups durs.

