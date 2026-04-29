LOSC : trois noms pour remplacer Genesio, dont un coach de Ligue 1 martyrisé par le RC Lens

Avec le départ programmé de Bruno Genesio, le LOSC se met en quête d’un entraîneur étranger pour la saison prochaine. Et un nom pourrait rapidement devenir une évidence…

Le LOSC s’apprête à entrer dans une nouvelle ère. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le club nordiste serait à la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine en vue du départ libre de Bruno Genesio. Une orientation stratégique se dessine déjà en interne : la priorité serait donnée à un coach étranger pour prendre les commandes de l’équipe.

Une tendance qui s’inscrirait dans la continuité du projet lillois, habitué ces dernières années à miser sur des profils internationaux, entre exigence tactique et modernité dans le jeu.

Une ouverture vers un profil étranger

Dans un contexte de transition sportive, Lille souhaite anticiper la suite et préparer un nouveau cycle. Le club, actuellement dirigé par Bruno Genesio, réfléchit déjà à l’avenir du banc lillois à moyen terme, dans une logique de continuité et de renouvellement du projet sportif.

L’idée d’un entraîneur étranger n’est pas anodine : elle correspond à une volonté d’ouvrir davantage le champ des possibles et de retrouver un souffle tactique différent, capable de s’adapter aux exigences de la Ligue 1 et des compétitions européennes.

Carles Martínez Novell, un nom qui circule de plus en plus

Parmi les profils crédibles, un nom revient avec insistance : celui de Carles Martínez Novell. Actuellement entraîneur du Toulouse FC, le technicien espagnol est en passe de quitter son poste à la fin de la saison, selon plusieurs sources concordantes.

Formé dans la tradition espagnole et passé par le Barça et La Masia, Martínez Novell s’est forgé une réputation d’entraîneur porté sur la possession, l’intensité et le travail tactique. À Toulouse, il a notamment dirigé un projet basé sur la progression collective et la valorisation des jeunes joueurs.

Son profil correspond parfaitement à ce que recherche aujourd’hui une partie de la direction lilloise : un coach moderne, formateur, capable de structurer un projet sur plusieurs saisons. Malheureusement pour les Lillois, Martínez Novell a une bête noire en Ligue 1, et il s’agit du RC Lens, équipe contre laquelle il a le plus perdu dans sa carrière à égalité avec le PSG (5 fois). De mauvaise augure pour de futurs derbys…

Deux autres noms réclamés pas les supporters

Le contexte renforce cette hypothèse. Le technicien espagnol arrive en fin d’aventure avec le TFC, le club ayant officialisé son départ à l’issue de la saison.

Dans ce cadre, plusieurs clubs européens suivent de près sa situation, notamment en France et en Espagne. Son nom est également associé à un retour possible en Espagne, mais la piste LOSC apparaît crédible au vu de son profil et de sa disponibilité potentielle.

Chez les supporters, deux autres noms reviennent aussi avec insistance, comme ceux de Burak Yilmaz (ancien joueur lillois), ou encore Thiago Motta.

Lille cherche un nouveau souffle

Du côté du LOSC, l’objectif est clair : préparer un projet cohérent, capable de maintenir le club dans le haut du tableau de Ligue 1 tout en poursuivant son développement en Europe.

La recherche d’un coach étranger s’inscrit dans cette logique d’évolution, avec un accent mis sur la modernité du jeu et la capacité à faire progresser un effectif jeune et compétitif.