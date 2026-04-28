Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Piste prioritaire du PSG au mercato estival, Ayyoub Bouaddi (LOSC, 18 ans) est encore loin d’avoir signé dans la capitale.

Le dossier Ayyoub Bouaddi prend une nouvelle dimension sur le marché. Considéré comme l’un des plus gros talents du LOSC, le jeune milieu attire forcément les regards… et le PSG est bien dans le coup. Mais, comme l’a déjà dévoilé But!, rien n’est encore bouclé. Selon PSG Inside Actus, la situation est encore très loin d’être réglée, malgré les bruits de couloir qui circulent déjà.

Aucun accord trouvé avec le PSG

D’après cette source, il n’existe à ce jour aucun accord entre le PSG et Ayyoub Bouaddi. Les discussions auraient seulement commencé, et elles en seraient encore à un stade très préliminaire.

« Aucun accord n’a été trouvé avec Bouaddi malgré ce qui est dit sur certaines pages. Les discussions viennent tout juste de débuter et devraient s’accélérer d’ici la fin du mois de mai. Paris en a fait une priorité, mais la concurrence s’annonce intense », indique l’insider parisien. Une mise au point importante qui refroidit certaines spéculations trop avancées.

Le PSG a fait de Bouaddi une priorité

Malgré ce timing encore flou, le PSG suit bien de très près la progression du jeune milieu du LOSC. À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi impressionne déjà par sa maturité, sa qualité technique et sa vision du jeu. Le club parisien voit en lui un profil parfaitement adapté à son projet : jeune, formé en France, et capable de s’intégrer progressivement dans un environnement de très haut niveau. Mais à Paris, on sait aussi que ce type de dossier ne se règle jamais facilement.

Le PSG n’est pas seul sur le coup. Plusieurs clubs européens surveillent également l’évolution du joueur lillois, ce qui promet une bataille intense dans les prochains mois. Le LOSC, de son côté, n’est pas pressé de vendre et compte bien profiter de la montée en puissance de son jeune talent avant de prendre une décision. Ce contexte rend les négociations encore plus complexes pour Paris, qui devra convaincre sportivement mais aussi financièrement.

Un dossier loin d’être terminé

Si le PSG a bel et bien coché le nom d’Ayyoub Bouaddi en priorité, le dossier est encore très ouvert. Les discussions vont s’intensifier, mais rien n’indique pour l’instant une avancée décisive.

Le mois de mai pourrait toutefois être un tournant dans ce feuilleton, avec une accélération attendue des échanges entre les différentes parties. En attendant, Paris doit composer avec une réalité simple : Bouaddi est un talent très convoité, et rien ne sera simple dans ce dossier.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du PSG :

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League