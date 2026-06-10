LOSC : retour confirmé pour Tiago Morais, la parenthèse Casa Pia AC se referme

Prêté cette saison au Casa Pia AC, Tiago Morais ne poursuivra pas l’aventure au Portugal. L’ailier portugais, qui n’a pas réussi à s’imposer malgré plusieurs changements d’entraîneur, fait son retour au LOSC, où son avenir reste en suspens.

Morais n’a pas convaincu au Casa Pia AC malgré trois entraîneurs

Le LOSC a officialisé la fin du prêt de Tiago Morais au Casa Pia AC. Arrivé l’été dernier avec l’espoir de relancer sa carrière, l’ailier portugais quitte le club lisboète sans avoir véritablement marqué les esprits. En 22 apparitions toutes compétitions confondues, il n’a été titularisé qu’à huit reprises et n’a inscrit qu’un seul but, en coupe nationale.

Malgré la succession de trois entraîneurs différents sur le banc de Casa Pia (João Pereira, Gonçalo Brandão et Álvaro Pacheco), Morais n’a jamais su s’imposer durablement dans la rotation. Selon le média local O Jogo, « il n’a pas été à la hauteur sur le terrain ».

La formation portugaise n’a pas levé l’option d’achat incluse dans le prêt, actant ainsi le retour de Morais à Lille dès cet été.

Les recrues de janvier 2024 du LOSC, un bilan contrasté

Tiago Morais faisait partie des trois renforts enregistrés par le LOSC lors du mercato hivernal de 2024. Si Andrej Ilic a rapidement été transféré en Allemagne, son passage dans le Nord s’est limité à quelques mois. De leur côté, Morais et Rafael Fernandes n’ont jamais réussi à convaincre le staff lillois de leur accorder une place dans l’effectif professionnel.

Pour Morais, déjà prêté au Rio Ave FC lors de la saison 2024-2025 selon les informations du Petit Lillois, ce nouveau prêt n’a pas permis d’inverser la tendance. Le bilan des recrues hivernales 2024 reste donc très mitigé du côté des Dogues.

Morais et Fernandes, des indésirables sous contrat jusqu’en 2028

À leur retour, Tiago Morais et Rafael Fernandes conserveront le même statut d’indésirables au LOSC. Les deux joueurs sont encore liés contractuellement au club nordiste jusqu’en juin 2028, sans garantie de retrouver un rôle dans le groupe professionnel.

La direction lilloise devra donc s’atteler à trouver des solutions pour ces éléments qui n’entrent plus dans les plans sportifs. La situation de Morais, à nouveau sur le marché, reste plus que jamais incertaine à l’approche de la nouvelle saison.