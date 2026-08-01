PSG : Paris avance sur un pari belge estimé jusqu’à 50 M€ !

Le PSG a entamé des discussions avec l’Ajax Amsterdam pour attirer Mika Godts. À 21 ans, l’ailier belge sort d’une saison pleine mais doit encore confirmer au plus haut niveau.

Des discussions déjà engagées avec l’Ajax

Le PSG accélère sur la piste Mika Godts. Selon les informations de L’Équipe, le club de la capitale est entré en discussions avec l’Ajax Amsterdam au sujet de l’ailier gauche belge.

Certains échos venus des Pays-Bas évoquent une opération comprise entre 45 et 50 M€. Les derniers détails seraient encore en négociation, tandis que le joueur aurait déjà donné sa préférence à Paris.

Une piste poussée par Luis Campos

L’intérêt parisien n’est pas nouveau. Des premiers contacts préliminaires auraient été noués dès la mi-mars. Luis Campos pousserait particulièrement ce dossier, convaincu que le Belge francophone peut rapidement intégrer la rotation offensive du PSG.

À la mi-mars, le PSG avait déjà pris des contacts préliminaires avec l’Ajax pour Mika Godts. Le dossier est notamment poussé par Luis Campos. — @sachatavolieri https://twitter.com/sachatavolieri/status/2083317712600830105

Des chiffres qui ont changé sa dimension

Après des débuts professionnels en avril 2023, Godts a réellement explosé la saison dernière. Auteur de 17 buts et 12 passes décisives en Eredivisie, il a été élu Espoir de l’année malgré la cinquième place décevante de l’Ajax.

Le natif de Louvain s’est également distingué par plusieurs actions spectaculaires, dont un slalom face à Breda rappelant le célèbre but inscrit par Zlatan Ibrahimovic sous le même maillot.

Un profil encore à polir

Son rendement en Ligue des champions invite toutefois à la prudence : une seule passe décisive, avec un Ajax classé 32e sur 36. Appelé pour la première fois avec la Belgique en mars, Godts n’a ensuite pas été retenu pour la Coupe du monde, Rudi Garcia lui ayant préféré Jérémy Doku et Leandro Trossard. Un passage au PSG pourrait lui permettre de franchir un nouveau cap.