PSG, FC Barcelone : Hansi Flick relance le bras de fer

Courtisé par le PSG, Ferran Torres se rapproche pourtant d’une prolongation au FC Barcelone. Hansi Flick compte toujours sur l’attaquant espagnol et vient de lui envoyer un message particulièrement clair.

Flick ferme la porte au PSG

Après le match amical du Barça face à Birmingham (2-2, défaite aux tirs au but), Hansi Flick a profité de sa prise de parole pour évoquer l’actualité du FC Barcelone. L’entraîneur allemand a notamment confirmé avoir échangé avec Ferran Torres pendant la Coupe du monde.

« Il fait partie de nos joueurs et il a montré à plusieurs reprises la saison dernière à quel point il peut être important pour nous, et c’est ce que nous voulons », a confié Flick. Actuellement en vacances, l’attaquant espagnol reste donc pleinement intégré au projet catalan.

Paris continue de mettre la pression

Le PSG n’a toutefois pas abandonné ce dossier. Le club de la capitale souhaiterait faire de Torres le successeur de Gonçalo Ramos et lui proposerait un contrat de cinq ans assorti d’un salaire particulièrement important.

Le PSG met la pression pour Ferran Torres avec un contrat de cinq ans et un salaire XXL. Paris veut devancer le Barça dans ce dossier. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083478830954467624

L’international espagnol aurait été séduit par le projet parisien, notamment en raison de ses doutes sur la place qui lui serait accordée en Catalogne. Mais la tendance évolue désormais en faveur du Barça.

Le dossier Julian Alvarez change la donne

Retenu par l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez s’éloigne du club blaugrana. Interrogé sur ce dossier, Flick a préféré valoriser son effectif actuel : « Je ne rêve pas. Je suis là, et je constate que nous avons beaucoup de qualité, y compris chez les jeunes. » Une position également détaillée dans l’analyse de Foot Mercato.

Faute d’avancée pour l’Argentin, le Barça se concentre sur la prolongation de Ferran Torres, dont le contrat expire dans un an. Le départ de Robert Lewandowski lui ouvre aussi une place de titulaire. Longtemps annoncé proche de Paris, l’Espagnol pencherait désormais de plus en plus pour une prolongation en Catalogne.