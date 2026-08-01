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FRANCE

PSG Mercato : une pépite parisienne file vers un nouveau défi en Ligue 2

Par Louis Chrestian - 1 Août 2026, 13:28
PSG Mercato : une pépite parisienne file vers un nouveau défi en Ligue 2

Acteur majeur du parcours du PSG en Youth League la saison dernière, Zayon Chtaï-Telamio s’apprête à quitter son club formateur. Le jeune ailier parisien doit poursuivre sa progression à l’échelon inférieur.

Chtaï-Telamio attendu à Guingamp

Le PSG va perdre un élément prometteur de son centre de formation. Selon les informations de L’Équipe, Zayon Chtaï-Telamio doit s’engager ce samedi avec l’En Avant Guingamp.

Le joueur de 19 ans est attendu pour signer un contrat de deux saisons avec le club breton. Il va ainsi découvrir la Ligue 2, où Guingamp entend lui offrir un cadre favorable pour franchir une nouvelle étape.

Un élément en vue pendant la Youth League

Ailier reconnu pour ses qualités dans le un contre un, Chtaï-Telamio s’est notamment distingué lors de la dernière campagne européenne des jeunes Parisiens. Il a été l’un des acteurs majeurs du parcours du PSG jusqu’en demi-finales de la Youth League.

Ce départ doit lui permettre de se rapprocher du football professionnel et de gagner du temps de jeu. Plutôt que de rester dans l’ombre de l’équipe première parisienne, le jeune attaquant fait donc le choix d’un projet en Ligue 2.

Le mercato parisien continue de bouger

Dans le même temps, le PSG avance sur d’autres dossiers. Sacha Tavolieri assure notamment que tout est en ordre entre les clubs pour Maghnès Akliouche, dont la visite médicale doit suivre dans les prochains jours.

Pour Chtaï-Telamio, la suite devrait donc s’écrire loin de la maison parisienne. Guingamp mise sur son potentiel et ses qualités de percussion pour renforcer son secteur offensif cette saison.

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