OL : Lyon boucle son nouveau renfort défensif à 4,1 M€ !

L’OL tient le défenseur central recherché par Paulo Fonseca. Sauf problème lors de la visite médicale, Felix Bacher va s’engager pour cinq saisons avec le club rhodanien.

Un accord trouvé avec Estoril

Le dossier Felix Bacher touche au but. Selon les informations de L’Équipe, l’OL et Estoril Praia sont tombés d’accord vendredi soir autour d’un transfert estimé à 4,1 M€. Le club portugais a également négocié un pourcentage sur une éventuelle plus-value à la revente.

Le défenseur autrichien de 25 ans doit passer sa visite médicale ce samedi matin. Son arrivée pourrait être officialisée dans l’après-midi, avec un contrat de cinq ans à la clé, soit jusqu’en juin 2031.

Une cible identifiée depuis plusieurs jours

La piste menant à Bacher avait été révélée par Foot Mercato dès le 21 juillet. Le défenseur d’Estoril était devenu une priorité lyonnaise pour renforcer un secteur appelé à évoluer.

Félix Bacher, cible prioritaire défensive de l’OL, était en discussion avec Lyon depuis plusieurs jours. — @sebnonda https://twitter.com/sebnonda/status/2082112853419409748

Arrivé au Portugal durant l’été 2024, le joueur était encore lié à Estoril jusqu’en 2028. Formé en Autriche, il est également passé par Fribourg lors de la saison 2020-2021.

Le profil souhaité par Paulo Fonseca

Du haut de ses 1,90 m, Bacher correspond aux critères fixés par Paulo Fonseca. Puissant dans les duels et à l’aise dans le domaine aérien, il est aussi capable de défendre plus haut lorsque le pressing collectif l’impose.

Titulaire lors des 34 journées de championnat avec Estoril, dans une défense à trois ou à quatre, l’Autrichien peut évoluer dans les deux axes. À terme, il devrait toutefois s’installer à droite aux côtés de Moussa Niakhaté, positionné axe gauche.