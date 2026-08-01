Stade Rennais : le deal à plus de 30 M€ touche enfin au but !

Après plusieurs rebondissements, le Stade Rennais est proche de boucler l’arrivée de Charlie Cresswell. Un accord a été trouvé avec Toulouse, même si les derniers détails financiers doivent encore être réglés.

Rennes et Toulouse ont trouvé un accord

Le dossier Charlie Cresswell a connu un nouveau coup d’accélérateur ces dernières heures. Selon Le Parisien, le défenseur anglais « se rapproche à grands pas » du Stade Rennais. Ouest-France va plus loin et annonce un accord entre les Rouge et Noir et le TFC.

Déjà d’accord avec le joueur de 23 ans, Rennes a donc levé le principal obstacle. Quelques détails restent néanmoins à finaliser avant de considérer l’opération comme définitivement bouclée. Après le gros coup de froid survenu dans ce dossier, la prudence reste de mise.

Accord entre Rennes et Toulouse pour Charlie Cresswell. Quelques détails restent à régler, mais le défenseur devrait arriver en Bretagne la semaine prochaine. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2083447630865068177

Une opération qui pourrait dépasser 30 M€

Le point de blocage ne concerne désormais plus vraiment le montant de base, mais la structure du transfert. Le Stade Rennais aurait revu son offre à la hausse, notamment par l’intermédiaire des bonus. La partie fixe devrait avoisiner 25 M€, pour une note totale susceptible de dépasser 30 M€.

Un investissement conséquent également évoqué par Jeunes Footeux. Les deux clubs doivent encore s’entendre précisément sur les différentes variables incluses dans l’opération.

La future septième recrue rennaise ?

À 23 ans, Charlie Cresswell correspond au profil recherché par Franck Haise. Solide et fiable, l’Anglais sort d’une saison qui lui a permis de s’affirmer en Ligue 1 sous le maillot toulousain. Il pourrait rapidement endosser un rôle important dans la défense bretonne.

Son arrivée ferait de lui la septième recrue estivale du Stade Rennais. Le dénouement paraît désormais proche, mais Toulouse doit encore donner son feu vert final à l’ensemble des modalités du transfert.