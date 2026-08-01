À LA UNE DU 1 AOûT 2026
[15:08]LOSC : le couperet est tombé pour un jeune ailier !
[14:49]PSG : Paris avance sur un pari belge estimé jusqu’à 50 M€ !
[14:29]RC Lens : un départ attendu devient officiel après une saison réussie
[14:09]PSG, FC Barcelone : Hansi Flick relance le bras de fer
[13:48]OM, OL, Real Madrid : la bataille s’intensifie pour le gros coup argentin !
[13:28]PSG Mercato : une pépite parisienne file vers un nouveau défi en Ligue 2
[13:07]OL : Lyon boucle son nouveau renfort défensif à 4,1 M€ !
[12:46]OM, Stade Rennais : une piste à 10 M€ qui intrigue Marseille
[12:26]RC Lens : Villarreal se présente, une série espagnole à défendre
[12:06]OL : Une arrivée à 4,1 M€ se précise pour renforcer la défense

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, RC Lens, LOSC : La Ligue 1 accélère avec un samedi très chargé

Par Wladimir DELCROS - 1 Août 2026, 11:25
OM, RC Lens, LOSC : La Ligue 1 accélère avec un samedi très chargé

La préparation estivale monte d’un cran pour les clubs de Ligue 1. Après la victoire de l’OM contre Nîmes et le nul de Monaco face au Cercle Bruges, plusieurs formations seront sur le pont ce samedi.

L’OM rebondit grâce à Maupay et Paixão

Battu par Nice (0-3) lors de son précédent match amical, l’OM a repris sa marche en avant jeudi contre Nîmes (2-1). Neal Maupay et Igor Paixão ont inscrit les deux buts olympiens.

Ce succès permet aux Marseillais de retrouver de la confiance avant leur dernier test de l’été, programmé le 9 août face à l’Athletic Bilbao. L’intégration de Paixão sera notamment suivie de près.

Monaco accroché, Nice tombe contre la Juventus

Vendredi, Monaco n’a pas réussi à se défaire du Cercle Bruges (2-2). Nice s’est de son côté incliné face à la Juventus Turin (0-2), une semaine après sa nette victoire contre l’OM. Toulouse a signé une performance plus convaincante en dominant la Real Sociedad (2-1).

Le Havre a partagé les points avec Laval (1-1), tandis que Troyes a largement battu le GOAL FC (5-2), avec des réalisations de Soukouna, Diop, Ripart, Koné et Ondoa.

Lens et Lille à suivre sur Ligue 1+

Le programme de ce samedi sera particulièrement dense. Angers affrontera Le Mans, Auxerre se mesurera à Sochaux, Brest défiera Guingamp et Strasbourg disputera deux rencontres face à Brighton.

Ligue 1+ diffusera le match entre Louvain et le LOSC, puis la finale de la Como Cup entre le RC Lens et Villarreal à partir de 20 heures. Le Paris FC poursuivra également sa préparation contre Stuttgart.

LOSCOMRC Lens

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : LOSC, OM, RC Lens