OM, RC Lens, LOSC : La Ligue 1 accélère avec un samedi très chargé

La préparation estivale monte d’un cran pour les clubs de Ligue 1. Après la victoire de l’OM contre Nîmes et le nul de Monaco face au Cercle Bruges, plusieurs formations seront sur le pont ce samedi.

L’OM rebondit grâce à Maupay et Paixão

Battu par Nice (0-3) lors de son précédent match amical, l’OM a repris sa marche en avant jeudi contre Nîmes (2-1). Neal Maupay et Igor Paixão ont inscrit les deux buts olympiens.

Ce succès permet aux Marseillais de retrouver de la confiance avant leur dernier test de l’été, programmé le 9 août face à l’Athletic Bilbao. L’intégration de Paixão sera notamment suivie de près.

Le replay du débrief OM-Nîmes est disponible, avec un point sur les dernières actualités mercato. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2083264729561104401

Monaco accroché, Nice tombe contre la Juventus

Vendredi, Monaco n’a pas réussi à se défaire du Cercle Bruges (2-2). Nice s’est de son côté incliné face à la Juventus Turin (0-2), une semaine après sa nette victoire contre l’OM. Toulouse a signé une performance plus convaincante en dominant la Real Sociedad (2-1).

Le Havre a partagé les points avec Laval (1-1), tandis que Troyes a largement battu le GOAL FC (5-2), avec des réalisations de Soukouna, Diop, Ripart, Koné et Ondoa.

Lens et Lille à suivre sur Ligue 1+

Le programme de ce samedi sera particulièrement dense. Angers affrontera Le Mans, Auxerre se mesurera à Sochaux, Brest défiera Guingamp et Strasbourg disputera deux rencontres face à Brighton.

Ligue 1+ diffusera le match entre Louvain et le LOSC, puis la finale de la Como Cup entre le RC Lens et Villarreal à partir de 20 heures. Le Paris FC poursuivra également sa préparation contre Stuttgart.