Igor Paixao a dit tout le bien qu’il pense de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi pour l’avoir recruté à l’OM alors qu’il était blessé.

Arrivé blessé à Marseille, Igor Paixao n’a fait ses débuts qu’après la trêve internationale de septembre. Des premiers pas compliqués qui ont rapidement soulevé des interrogations. Mais l’ailier brésilien a mis tout le monde d’accord avec deux prestations XXL contre l’Ajax (4-0) et à Metz (3-0), avec trois buts à la clef. Désormais, plus personne ne questionne les 35 M€ investis pour l’arracher au Feyenoord Rotterdam. Et lui en a profité, lors d’un entretien sur RMC, pour remercier la direction marseillaise et Roberto De Zerbi.

« Tous les clubs n’auraient pas agi de la sorte »

« C’est un honneur pour moi et une motivation supplémentaire pour marquer des buts et aider l’équipe. C’est une marque de confiance merveilleuse de la part du club et de l’entraîneur. En plus, quand le club m’a dit qu’il me voulait même après la blessure, ça m’a boosté encore plus ! Cela prouve la confiance de Medhi Benatia, de Pablo Longoria et du professeur De Zerbi. Tous les clubs n’auraient pas agi de la sorte et ça m’a encore plus conforté dans mon choix que j’allais être heureux ici à l’Olympique de Marseille. »

Igor Paixao aura l’occasion de remercier le club pour ses efforts en maintenant son niveau de jeu des dernières semaines. Car avec un ailier gauche aussi fort que Mason Greenwood à droite, l’OM peut rêver en grand cette saison !