OL : le Groupama meilleur qu’Anfield, Tyler Morton a osé !
OM : le plan ambitieux de Longoria pour 2030

Le président de l'OM, Pablo Longoria, en compagnie de son directeur général, Alessandro Antonello.
Raphaël Nouet
15 octobre 2025

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a dévoilé ses projets pour les cinq prochaines années. Ils vont ravir les supporters.

Plutôt discret dans les médias ces derniers temps, Pablo Longoria a accordé un entretien au podcast Business of Sport. Il lui a été demandé quels étaient ses projets pour l’OM. Première bonne nouvelle, le président phocéen se voit rester encore plusieurs années puisque son ambition porte sur un quinquennat. Et puis, il répète son ambition de ramener des trophées à Marseille, qui n’en a plus vu depuis la Coupe de la Ligue 2012, le tout en jouant régulièrement la Champions League. Des propos qui vont plaire aux supporters.

« Gagner des matchs, des trophées, être innovant et aller là où les autres ne vont pas »

« Ce que je souhaite accomplir lors de ces cinq prochaines années ? Gagner le prochain match, gagner le mois prochain, se qualifier pour la Ligue des champions, gagner un trophée, ce qui vous aide à gagner de la stabilité. J’aimerais que l’OM soit considéré comme une équipe super innovante, qui adopte des méthodes technologiques différentes de celles des autres clubs. »

« J’aimerais être fier de cela et améliorer considérablement notre stade et notre fan-expérience car cela génère beaucoup de croissance pour le club. Donc, si je résume : gagner des matchs, des trophées, être innovant et aller là où les autres ne vont pas en ce moment, augmenter considérablement notre fan-expérience et augmenter le travail sur le numérique afin de créer une communauté internationale plus importante parce que nous avons beaucoup de valeurs qui peuvent être intéressantes pour ces supporters. »

Par Fabien Chorlet