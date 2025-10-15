OM : vive inquiétude pour Gouiri, De Zerbi reçoit plusieurs bonnes nouvelles ! 
Amine Gouiri (OM)
Bastien Aubert
15 octobre 2025

Lourdement touché face à l’Ouganda mardi soir sous le maillot de l’Algérie, Amine Gouiri suscite les pires inquiétudes à l’heure de rentrer à Marseille. 

Quelle frayeur pour Amine Gouiri. Dans les dernières minutes de la rencontre entre l’Algérie et l’Ouganda, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, l’attaquant de l’OM s’est écroulé après un contact d’une rare violence. Lancé à pleine vitesse, le Fennec a été percuté de plein fouet par le gardien ougandais Salim Magoola, venu le percuter à l’épaule et à la tête. Les visages des joueurs, figés par l’inquiétude, ont immédiatement donné le ton : quelque chose de grave venait peut-être de se produire.

Resté de longues minutes au sol, Gouiri a finalement été évacué sur civière, visiblement sonné et souffrant de l’épaule droite. Ironie du sort, ce choc a provoqué le penalty de la victoire pour les Fennecs (2-1), mais il a surtout envoyé l’attaquant marseillais directement à l’hôpital. D’après son sélectionneur Vladimir Petkovic, « il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête. Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave. »

Les premières images laissent craindre une blessure sérieuse. Le joueur semblait souffrir énormément au moment de quitter le terrain, la tête entre les mains. À Alger comme à Marseille, la crainte d’une fracture de la clavicule ou d’une luxation est dans tous les esprits, même si le staff médical algérien reste prudent tant que les examens n’ont pas rendu leur verdict.

Protocole commotion enclenché, forfait face au HAC

Pour l’OM, cette mauvaise nouvelle tombe au plus mauvais moment. Roberto De Zerbi, qui commençait enfin à trouver une formule offensive équilibrée autour de Gouiri, va devoir revoir ses plans à court terme. Déjà touché par plusieurs pépins physiques depuis le début de saison, l’ancien Niçois venait tout juste de retrouver des sensations et de marquer ses premiers buts sous le maillot olympien.

En attendant, L’Équipe indique ce mercredi que le protocole commotion enclenché écarte toute possibilité de le voir sur la pelouse du Vélodrome samedi (21h05) face au Havre. Une absence confirmée, le temps que la douleur s’estompe et que les résultats médicaux tombent. Une petite lueur d’espoir subsiste : selon le staff phocéen, l’épaule n’aurait peut-être pas subi de lésion grave, mais la prudence reste de mise.

