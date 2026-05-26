Un sondage publié par But! Montre que les supporters de l’ASSE croient en leur équipe avan le barrage aller contre l’OGC Nice.

À quelques heures du barrage aller entre l’ASSE et l’OGC Nice, l’ambiance monte déjà d’un cran autour du Geoffroy-Guichard. Un sondage publié par But! montre un optimisme très marqué chez les supporters stéphanois, persuadés que leur équipe peut faire la différence dans ce match décisif.

84% des supporters voient l’ASSE s’imposer !

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 84 % des votants imaginent une victoire des Verts au match aller, contre 8 % pour un match nul et 8 % pour une victoire niçoise. Un signal fort envoyé par un public qui joue déjà son rôle de douzième homme avant même le coup d’envoi.

Dans un contexte où chaque détail peut peser lourd, cette confiance affichée illustre l’attente énorme autour de ce barrage. Le Chaudron, réputé pour ses ambiances électriques, pourrait encore une fois devenir un facteur déterminant dans la rencontre. Et un atout de poids pour l’ASSE.

L’OGC Nice sous pression

Du côté de l’OGC Nice, cette statistique ne change évidemment rien à la préparation, mais elle confirme surtout l’atmosphère particulière qui entoure ce duel, entre pression sportive et ferveur populaire. Reste désormais à savoir si cet optimisme massif se traduira sur le terrain, ou s’il restera un simple indicateur de passion avant une soirée qui s’annonce sous haute tension.