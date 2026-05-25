ASSE – OGC Nice : Puel fait des annonces sur les internationaux et tacle les Verts

Le coach de l’OGC Nice, Claude Puel, a tenu ce lundi après-midi son point presse avant le barrage aller d’accession à la Ligue 1 contre l’ASSE.

Après l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Philippe Montanier, c’est son homologue de l’OGC Nice, Claude Puel, qui est passé ce lundi en conférence de presse à la veille du barrage aller d’accession à la Ligue 1 entre les Verts et les Aiglons.

Diouf, Mendy et Oppong seront là, incertitudes pour Boudaoui, Abdi et Abdul Samed

L’entraîneur du Gym, Claude Puel, a notamment fait le point sur la situation de ses internationaux, assurant que Yehvann Diouf, Antoine Mendy et Kojo Oppong seront bien présents pour ce barrage aller. « Il n’y a pas de problème avec nos deux Sénégalais, Yehvann Diouf et Antoine Mendy. Kojo Oppong, à l’heure actuelle, peut être officiellement présent pour ce premier match. Pour le reste, on attend toujours des autorisations pour les autres joueurs concernés (Hicham Boudaoui, Ali Abdi, Salis Abdul Samed). Les difficultés pour préparer ce match ? Ce sont des choses qu’on a pris en considération, et le groupe le sait aussi. On doit s’adapter tout simplement. On ne peut pas faire spécialement de répétitions, et on ne peut pas déjà mettre en place certaines choses, mais c’est comme ça. Il faut avancer. »

« Saint-Étienne avait joué un peu petit bras contre Rodez »

Claude Puel s’est également exprimé sur son futur adversaire, glissant au passage une petite critique envers les Verts après leur barrage face à Rodez. « Nous serons face à une équipe qui va avoir beaucoup d’ambition devant son public, qui va être poussée. J’avais regardé leur rencontre contre Rodez, qui avait fait un très bon match. Saint-Étienne avait joué un peu petit bras. Ils avaient eu beaucoup de mal à se libérer. Ils se sont qualifiés aux pénaltys. On s’attend à ce qu’ils soient bien et compétitifs contre nous. »