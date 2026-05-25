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ASSE – OGC Nice : le message énigmatique de Manon Stassin avant les barrages

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 00:00
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Lucas Stassin (ASSE)

Manon Stassin, soeur de Lucas Stassin, a lâché un message mystérieux avant les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice. 

À quelques heures du barrage crucial entre l’ASSE et l’OGC Nice, un message publié sur les réseaux sociaux intrigue déjà les supporters stéphanois. Et cette fois, ce n’est pas Lucas Stassin qui fait parler… mais sa sœur, Manon Stassin. Sur une photo publiée récemment sur Instagram, Manon Stassin apparaît posée sur un canapé, vêtue d’une tenue jaune, avec la main gauche levée et plusieurs bijoux visibles.

Mais c’est surtout la légende qui a attiré l’attention : « C’est elle que je veux ». Un message volontairement mystérieux, qui a immédiatement déclenché de nombreuses réactions chez les supporters des Verts sur les réseaux sociaux.

Un clin d’œil aux barrages ?

Certains internautes y voient déjà une référence symbolique au maintien en Ligue 1 ou à un futur heureux pour l’ASSE après le double affrontement contre Nice. D’autres estiment qu’il pourrait simplement s’agir d’une publication personnelle sans lien avec le football. Comme souvent dans ce type de contexte ultra-tendu autour des barrages, le moindre détail prend rapidement une ampleur importante auprès des supporters.

Pendant ce temps, tous les regards restent tournés vers Lucas Stassin, attendu comme l’un des hommes forts de l’ASSE dans cette double confrontation capitale. Dans une ambiance électrique autour de Geoffroy-Guichard, chaque signe venu de l’entourage des joueurs est désormais scruté de près.

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