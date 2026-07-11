RC Lens Mercato : le départ d’Angelo Fulgini cache un petit couac

Le départ d’Angelo Fulgini du RC Lens a laissé un léger goût amer chez une partie des supporters.

Le départ d’Angelo Fulgini du RC Lens, bien que satisfaisant pour toutes les parties, a également surpris une partie des supporters. Alors qu’il était encore lié au club artésien jusqu’en 2027, le milieu offensif a finalement quitté les Sang et Or pour rejoindre Al-Khaleej en Arabie saoudite. Le Racing a annoncé avoir « libéré le joueur de ses engagements contractuels », une formulation qui signifie que Lens a accepté de ne pas réclamer d’indemnité de transfert pour faciliter son départ. Une situation qui interpelle forcément, puisque Fulgini disposait encore d’une valeur sportive et contractuelle.

Les supporters n’ont pas compris

Ce choix de la direction lensoise a rapidement fait réagir une partie des supporters. Beaucoup ne comprennent pas comment un accord financier n’a pas pu être trouvé avec un club saoudien, dans un championnat régulièrement associé à des investissements massifs et à des capacités financières importantes. L’incompréhension vient surtout du contraste entre la situation : Lens avait recruté Fulgini à Mayence pour environ 7,2 millions d’euros en 2023 et le joueur sortait d’une expérience convaincante en Arabie saoudite avec Al-Taawoun, où il avait retrouvé une très bonne efficacité offensive (5 buts et 10 passes dé).

Toutefois, le choix du club s’explique aussi par une volonté de réduire coûte que coûte sa masse salariale et de tourner définitivement une page avec un joueur qui n’entrait plus dans les plans sportifs. Fulgini avait lui-même expliqué que la fin de son aventure lensoise avait été compliquée et que son départ répondait à une volonté commune de trouver une nouvelle solution. Reste que, dans l’esprit de nombreux supporters, cette opération laisse un sentiment de manque à gagner : voir partir un joueur encore sous contrat vers un club saoudien sans compensation financière visible nourrit forcément les critiques et pose des questions sur la gestion de ce dossier par le RC Lens.