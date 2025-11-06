Prêté depuis l’été dernier à Al-Taawoun en Arabie saoudite, Angelo Fulgini est sorti du silence sur son départ forcé du RC Lens.

Le 1er février 2023, alors que le mercato hivernal touchait à sa fin, le RC Lens annonçait en plein milieu de la pelouse de Bollaert l’arrivée d’Angelo Fulgini en provenance de Mayence. Supporter du club depuis son enfance, le milieu offensif est venu aider le club à atteindre la 2e place de Ligue 1, au bout d’une saison historique exceptionnelle.

Angelo Fulgini ne s’est pas senti respecté

Auteur de 2 buts et 1 passe décisive sur cette deuxième partie de saison, il a activement participé à cet exercice magique pour tout un club. Mais la suite a été beaucoup moins réjouissante. Hormis 2 buts à ne pas négliger la saison suivante contre Séville en Ligue des Champions, Fulgini n’a plus du tout rayonné dans cette équipe lensoise, ou du moins très peu. L’été dernier, le club lui a fait comprendre qu’il ne comptait plus sur lui en le mettant dans le loft. Une situation mal vécue par le principal intéressé.

« C’était difficile parce que je suis quelqu’un qui n’a jamais triché. J’ai toujours tout donné. J’avais bien commencé, mais après, ça s’est, entre guillemets, mal terminé parce que la direction voulait me voir partir. Sur ça, il n’y avait pas de soucis, mais la manière de faire aurait pu être différente. Le fait d’être mis en réserve pendant plus d’un mois, tu ne te sens pas respecté par rapport à ce que tu as donné au club. J’étais un peu énervé, mais surtout blessé. Après, je ne serai pas le premier, je ne serai pas le dernier. Il y en a eu plein avant moi, avant moi, mais quand tu le vis, c’est difficile », a raconté Fulgini pour Foot Mercato.

« Le problème ce n’étaient pas les coachs, c’était la direction »

Parti en toute fin de mercato, il lui a été reproché de jouer la montre pour tenter de rester à Lens, là où il disposait d’un joli contrat malgré son statut. « Après, tu entends des choses comme quoi, tu ne veux pas partir parce que tu veux garder ton salaire alors que ça n’a aucun rapport. Un joueur ne va pas partir pour faire plaisir aux gens. Je ne veux pas être forcé de partir dans un club où je ne veux pas aller. C’est légitime de ma part. Finalement, il y a eu cette opportunité en Arabie Saoudite, je suis parti et tout le monde était content. Je suis content parce que ça a peut-être permis d’aider le club en libérant des finances et moi, je suis content parce que le projet en Arabie Saoudite me plaît. Moi, je n’en veux pas au club, je trouve juste que la manière d’avoir fait les choses n’a pas été correcte mais c’est comme ça ».

Sur le déclin à Lens, il a confié ne pas en vouloir à ses entraîneurs, Franck Haise et Will Still, mais plutôt aux dirigeants : « En fait, avant cet été, on voulait déjà que je parte. Le problème ce n’étaient pas les coachs, c’était la direction. L’été 2024, je fais une bonne préparation avec le coach Will Still. Il me fait commencer le premier match de Ligue 1, mais après le premier match, je n’ai plus joué jusqu’à la fin du mercato. J’ai compris que ce n’était pas le coach, c’était une décision d’en haut pour me faire partir, mais je ne suis pas parti au final donc j’ai fait la saison ».

Un retour à Lens l’été prochain ?

Une situation qui a forcément joué sur son mental, et donc ses performances : « Mais à partir du moment où tu sais qu’on ne veut pas de toi, c’est dur mentalement. Je n’ai pas lâché, je me suis quand même entraîné et j’ai eu la chance de rejouer. Mais tu joues avec une épée de Damoclès sur la tête, tu sais que si tu n’es pas exceptionnel, tu vas sortir le prochain match. Il faut que tu sois décisif sur tous les matchs ou vraiment très bon, sinon tu sautes. Et quand tu es joueur, c’est compliqué ça, tu ne prends pas les matchs de la meilleure des manières. Ça joue sur ton mental et quand dans ta tête, tu n’es pas bien, c’est compliqué d’être performant dans l’équipe ».

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 84 matchs sous le maillot lensois, Angelo Fulgini a donc été prêté avec option d’achat au club saoudien d’Al-Taawoun, avec lequel il se régale. En 8 matchs, il affiche déjà 2 buts et 4 passes dé. Une petite renaissance pour celui qui ne sait pas vraiment de quoi son avenir sera fait : « Un retour à Lens ? Il me restera un an de contrat l’été prochain, donc je serai obligé de retourner à Lens. J’aurai encore un an et après, ce sera des discussions avec la direction, mais pour l’instant, je n’y pense pas. Je pense à faire une bonne saison ici, si je dois revenir, je pense que j’aurai une discussion avec Lens pour voir ce qu’on peut faire, pour que les deux parties soient contentes. Si je reviens, je serai content parce que moi à Lens, je n’ai pas de problème avec qui que ce soit. Je m’entends très bien avec eux, malgré la mise à l’écart en réserve ».

Pour l’instant, Fulgini savoure pleinement sa renaissance en Arabie saoudite, laissant son avenir à Lens en suspens, prêt à écrire le prochain chapitre de sa carrière selon les opportunités qui se présenteront.