Angelo Fulgini va quitter le RC Lens, direction l’Arabie saoudite.

Indésirable au RC Lens malgré un contrat courant jusqu’en 2027, Angelo Fulgini n’a plus intégré le groupe professionnel depuis plus d’un mois et d’après L’Equipe son départ est acté. En effet, le natif de Douai a pris l’avion en direction de l’Arabie saoudite pour s’engager avec Al-Taawoun.

Un prêt avec option d’achat pour Fulgini

« Le milieu offensif de 29 ans doit prendre la direction de l’Arabie saoudite ce vendredi pour valider son prêt avec option d’achat », révèle le média. Arrivé à Lens en janvier 2023 de Mayence (7,2M€), Fulgini a disputé 82 matches avec les Sang et Or (6 buts, 4 passes décisives). Cet été, il avait refusé deux offres émanant de Turquie : Kocaelispor et Samsunspor. Son départ va permettre au RCL de se soulager d’un salaire important.