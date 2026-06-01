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FRANCE

RC Lens : ça chauffe entre Sage et un autre club de Premier League que Liverpool !

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 10:50
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Pierre Sage (RC Lens)

L’actuel entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, serait dans le viseur de Crystal Palace et devrait prochainement rencontrer les dirigeants du club de Premier League.

Plus les jours passent, plus l’avenir de Pierre Sage au RC Lens semble s’inscrire en pointillés. Après une première saison historique sur le banc artésien, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais suscite de nombreuses convoitises et serait actuellement en pleine réflexion sur son avenir. Si Liverpool aurait coché son nom pour remplacer Arne Slot, c’est surtout Crystal Palace qui serait particulièrement chaud sur le technicien français.

Sage vers un départ à Crystal Palace ?

Selon la presse anglaise, le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence, en quête d’un successeur à Oliver Glasner, apprécierait particulièrement le profil de Pierre Sage. D’après la BBC, l’intérêt serait réciproque puisque le coach lensois serait ouvert à l’idée de rejoindre le club anglais et devrait rencontrer les dirigeants de Crystal Palace dans les prochains jours. 

Le départ de Pierre Sage serait une immense perte pour le RC Lens, qui tentera de confirmer la saison prochaine son exceptionnelle saison 2025-2026, conclue par un titre de champion de France et la première Coupe de France de son histoire.

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