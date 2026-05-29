Stade Rennais Mercato : Pouille se défend pour Thomasson, le RC Lens explose de rire

L’arrivée d’Adrien Thomasson au Stade Rennais a été défendue par Arnaud Pouille, et le RC Lens a de quoi rire.

L’arrivée d’Adrien Thomasson au Stade Rennais continue de faire parler. Dans des propos accordés à Ouest-France, le président du club, Arnaud Pouille, a tenu à remettre en perspective les discussions entourant ce transfert, notamment sur le plan financier.

« L’arrivée d’Adrien Thomasson, toutes les mauvaises langues parlent de salaire, mais on a beaucoup discuté d’ambitions avec lui. On n’était pas les seuls, il y avait d’autres projets ambitieux », a expliqué le dirigeant rennais. Une manière claire de recentrer le débat sur le projet sportif du club plutôt que sur les seules considérations économiques.

Le RC Lens peut rire

Si la communication officielle insiste sur l’aspect sportif du dossier, plusieurs sources évoquent néanmoins un package financier particulièrement élevé. En effet, selon le journaliste Sébastien Denis, le salaire de Thomasson serait en réalité chiffré à 250 000 euros par mois. Une habitude quand on voit les salaires que peut proposer le SRFC, notamment pour Samba et Fofana dans le passé, les autres anciens Lensois de l’effectif.

Une défense qui peut faire sourire le RC Lens, habitué à voir Rennes offrir de gros salaires à ses anciens joueurs. Pas étonnant que le RCL n’ait pas suivi à ce tarif, et ce même si le joueur de 32 ans sort d’une excellente saison, sans garantie qu’il réalise la même.