RC Lens : Riolo recadre sèchement Rothen pour Sage !

Sur RMC Sport, Daniel Riolo s’en est pris à Jérôme Rothen, qui a vivement taclé Pierre Sage pour ses déclarations sur son avenir.

Au micro de l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a laissé plané le doute sur son avenir en expliquant notamment qu’une grosse offre venue d’Angleterre pourrait le faire réfléchir. Une sortie qui n’a pas plu à certains supporters lensois, mais aussi à plusieurs observateurs, à commencer par Jérôme Rothen, qui n’a pas hésité à critiquer le technicien artésien.

« Quand tu parles comme ça, que tu dis que tu es très courtisé, que des gens veulent te faire tourner la tête… Très clairement, il veut se barrer ! C’est triste de finir une année incroyable de cette manière. Moi, ça me fait de la peine, c’est un tel manque de respect », avait notamment lâché l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain dans son émission Rothen s’enflamme.

La réponse cinglante de Riolo à Rothen

Présent mercredi soir sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo a sèchement répondu à son collègue, prenant la défense de Pierre Sage. « Il y a des gens qui sont choqués. J’ai entendu Jérôme (Rothen) dire notamment que c’était une sorte de trahison. Jérôme, je veux bien que tu me parles de trahison, mais dans ce cas là, dans ton émission, tu parles beaucoup plus de la situation économique de la Ligue 1, tu me racontes ce qu’a fait ton président chéri Nasser Al-Khelaïfi de la Ligue 1, de la façon dont tous les clubs sont ruinés. Les entraîneurs valsent sans arrêt en Ligue 1 car ils pensent à leur carrière car tu ne peux pas construire de projet. C’est bien beau de t’offusquer et taper sur Pierre Sage, mais si tu m’expliques pourquoi la Ligue 1 ne peut plus construire de projet alors ton avis aura de la valeur et là tu iras jouer le romantique », a rétorqué le journaliste de RMC Sport.