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FRANCE

RC Lens, FC Nantes Mercato : Thomasson justifie son choix Stade Rennais

Par Fabien Chorlet - 28 Mai 2026, 19:25
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Adrien Thomasson

Adrien Thomasson a livré ses premiers mots en tant que joueur du Stade Rennais.

Le Stade Rennais a officialisé ce jeudi l’arrivée libre d’Adrien Thomasson en provenance du RC Lens. Le milieu de terrain français de 32 ans s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le SRFC, soit jusqu’en juin 2029. Après Évian (2012-2015), le FC Nantes (2015-2018), le RC Strasbourg (2018-2023) et le RC Lens (2023-2026), Adrien Thomasson va ainsi découvrir le cinquième club de Ligue 1 de sa carrière.

« C’est un projet que j’ai estimé très ambitieux »

Critiqué par certains supporters lensois et nantais après son choix de rejoindre Rennes, Adrien Thomasson a expliqué les raisons de sa décision. « C’est un projet que j’ai estimé très ambitieux. Dès les premières discussions que j’ai eues avec la direction, avec le coach, tout le monde m’a montré un réel intérêt. Pour moi, c’était un choix logique. J’avais envie de découvrir un nouveau projet et celui du Stade Rennais m’a immédiatement plu », a confié le désormais ex-capitaine du RC Lens sur le site officiel du club Rouge et Noir.

L’ancien Lensois a également évoqué son attachement à la Bretagne, une région qu’il connaît bien depuis son passage à Vannes. « J’ai gardé pas mal d’attaches en Bretagne. Lors de mon passage à Vannes, j’avais beaucoup aimé la région et eu la chance de découvrir pas mal d’endroits sympas. Rejoindre un club ambitieux et retrouver des gens que je connais très bien, ce sont deux arguments qui ont pesé », a ajouté Adrien Thomasson.

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