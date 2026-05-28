OM : Lorenzi annonce la couleur pour le Mercato et fait une grande annonce sur Greenwood

Fraîchement nommé directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi s’est exprimé sur le site officiel du club ainsi que dans les colonnes de L’Équipe.

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi la nomination de Grégory Lorenzi comme directeur sportif du club. Sur le site officiel du club phocéen, l’ancien dirigeant du Stade Brestois a livré ses premiers mots après son arrivée dans la cité phocéenne.

« Rejoindre l’Olympique de Marseille est une chance, un honneur et un grand défi que je suis fier de relever. Avant tout, je voudrais remercier le Président et le propriétaire pour leur confiance. Mon objectif est de contribuer à la construction d’un projet sportif durable, ancré sur des valeurs claires et sur la confiance accordée aux joueurs qui portent ces couleurs. Nous travaillerons avec exigence, dans l’intérêt du club et de ses supporters », a confié le successeur de Mehdi Benatia.

« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement »

En marge de son arrivée à Marseille, Grégory Lorenzi a également accordé une interview à L’Équipe, publiée ce jeudi par le quotidien sportif. Le nouveau patron du sportif olympien y a notamment évoqué sa vision du prochain mercato estival et la ligne directrice qu’il souhaite mettre en place à l’OM.

« Il va falloir être un petit peu plus inventif dans le recrutement. Je privilégie le collectif. Il va falloir réussir à aller chercher des joueurs capables de créer une connexion, une identité. Des joueurs qui vont se battre sur le terrain, et auxquels les supporters vont pouvoir s’identifier, en incluant aussi le centre de formation, avec quelques jeunes qui émergent pour les développer et éventuellement avoir des retours sur investissement à plus long terme. »

Lorenzi évoque le cas Greenwood

Le nouveau directeur sportif de l’OM a également été interrogé sur l’avenir de Mason Greenwood, dont un départ pourrait permettre au club marseillais de rééquilibrer ses finances cet été. « Il fait partie des joueurs qui font l’objet d’une grande réflexion. S’il y a une opportunité qui se présente, forcément, elle sera à réfléchir. Mais il y a la position du club, celle du joueur, c’est aussi à nous de le gérer en interne et de trouver la meilleure solution possible pour toutes les parties », a-t-il répondu au sujet de l’Anglais.