OM : ça se tend pour Lorenzi, le vestiaire a rendu son verdict pour Genesio

Le dossier Grégory Lorenzi continue d’enflammer le mercato des dirigeants entre l’OGC Nice et l’OM. Dans le même temps, le nom de Bruno Genesio prend de plus en plus d’ampleur.

Le feuilleton autour de Grégory Lorenzi prend une tournure de plus en plus tendue entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. Le futur président marseillais Stéphane Richard a confirmé publiquement que le nom évoqué dans la presse pour le poste de directeur sportif est bien le bon, actant ainsi l’arrivée prochaine de l’ancien dirigeant de Brest à l’OM.

Mais en coulisses, le dossier est loin d’être réglé.

Un accord signé avec Nice… sous condition

D’après les informations révélées par Nice-Matin, Grégory Lorenzi aurait signé il y a plusieurs semaines un document d’engagement avec Nice, conditionné au maintien du club en Ligue 1. Une situation qui crée aujourd’hui un bras de fer juridique et sportif, alors que les Aiglons pourraient encore faire valoir cet accord si les conditions sont remplies. « Selon nos informations, Grégory Lorenzi aurait bien contacté l’OGC Nice via courrier d’avocat pour entamer des négociations de rupture de cet accord. Une réclamation restée lettre morte jusqu’à ce jour, ou plutôt suspendue au verdict de vendredi soir », rapporte le quotidien local.

Le club niçois n’aurait pas totalement abandonné l’idée de faire respecter ce document, et envisagerait même des démarches pour obtenir réparation si le dirigeant venait à rejoindre Marseille sans rupture formelle de l’accord.

L’OM avance, Nice s’accroche

Du côté de Marseille, le discours est clair : Lorenzi est la priorité pour structurer le secteur sportif. L’OM estime avoir avancé plus vite et plus fort que son rival méditerranéen, dans un dossier où les négociations se seraient accélérées ces derniers jours.

Mais à Nice, le sentiment est tout autre : celui d’un engagement non respecté. Le club azuréen, déjà en reconstruction interne, pourrait désormais réclamer des compensations financières ou une sortie négociée.

Genesio, l’autre dossier chaud de Marseille

En parallèle, un autre nom prend de l’ampleur dans les coulisses marseillaises : Bruno Genesio. Selon Foot Mercato, des échanges auraient eu lieu entre le technicien français et la direction de l’OM, avec un bon feeling entre les parties.

Certains cadres du club verraient même d’un bon œil son arrivée pour stabiliser un projet sportif en pleine refonte.

Un été sous tension sur la Canebière

Entre un directeur sportif contesté et un entraîneur encore incertain, l’OM prépare un été explosif. Le projet porté par Stéphane Richard vise une reconstruction rapide et ambitieuse, mais les dossiers Lorenzi et Genesio montrent déjà que la transition sera loin d’être fluide.