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ASSE : en plein barrage contre les Verts, l’OGC Nice va boucler un renfort qui va débloquer le mercato de l’OM ! 

Par Bastien Aubert - 25 Mai 2026, 12:20
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Grégory Lorenzi

A la veille du barrage aller contre l’ASSE, l’OGC Nice serait proche de recruter Geoffrey Moncada, l’actuel directeur technique de l’AC Milan. L’OM se frotte les mains. 

Pendant que l’ASSE et l’OGC Nice préparent leur barrage décisif, les dirigeants azuréens s’activent déjà très fortement en coulisses.

Nice prêt à zapper Lorenzi avec Moncada 

Selon Foot Mercato, le Gym serait désormais en discussions avancées avec Geoffrey Moncada, actuel directeur technique de l’AC Milan, afin de remplacer Florian Maurice. Une piste qui pourrait avoir des conséquences directes… du côté de l’OM. Car avant d’explorer la solution Moncada, Nice espérait toujours attirer Grégory Lorenzi. Un accord aurait même existé entre les deux parties en cas de maintien du club azuréen en Ligue 1.

Mais la tendance a complètement changé ces dernières semaines. Lorenzi se rapprochant désormais fortement de Marseille, Nice aurait compris que le dossier devenait pratiquement impossible à inverser. Résultat : le club azuréen accélère sur Moncada, dont la situation devient de plus en plus fragile à Milan après une saison très compliquée du géant italien. 

L’OM se frotte déjà les mains 

À 39 ans, l’ancien dirigeant de AS Monaco conserve une excellente réputation sur le marché français, notamment pour son travail de détection et sa connaissance du recrutement international. Le contexte actuel pourrait clairement favoriser une arrivée à l’OGC Nice. En Italie, son avenir semble de plus en plus incertain, tandis que le Gym cherche rapidement à restructurer sa direction sportive.

Et indirectement, cette évolution arrange fortement l’OM. En se tournant vers Moncada, Nice laisse quasiment le champ libre à Marseille pour finaliser l’arrivée de Lorenzi, considéré comme l’une des priorités olympiennes pour réorganiser le secteur sportif du club. À quelques heures d’un barrage capital face à l’ASSE, le Gym joue donc déjà une autre bataille stratégique… avec des répercussions majeures sur le mercato marseillais.

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