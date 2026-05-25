Le PSG compte recruter massivement au mercato et aurait coché le nom d’une révélation du RC Lens sur ses tablettes.

Le PSG avance ses pions sur un dossier qui commence sérieusement à faire parler en Ligue 1. Selon Fichajes, le club de la capitale aurait coché le nom de Ismaëlo Ganiou, défenseur central de 21 ans évoluant au RC Lens. Une révélation de la saison qui aurait particulièrement séduit Luis Enrique, désireux de renforcer durablement son secteur défensif.

Le PSG a craqué sur Ganiou

Le profil du jeune Lensois plaît pour plusieurs raisons : solidité dans les duels, maturité dans le placement et capacité à se projeter proprement vers l’avant. Des qualités qui en font déjà l’un des défenseurs les plus prometteurs du championnat. Toujours selon le média espagnol, des discussions auraient même été ouvertes entre les deux clubs autour d’un montant proche de 40 millions d’euros. Une somme importante, qui témoigne de l’ascension rapide du joueur sur le marché européen. Mais du côté de Lens, la position est claire. Sous contrat jusqu’en 2028, Ganiou est considéré comme un élément central du projet artésien. Le club ne souhaite absolument pas brader son défenseur, qu’il estime encore capable de progresser fortement dans les saisons à venir.

40 M€ et des discussions ouvertes avec le RC Lens ?

Avec 29 matchs disputés et 3 buts cette saison, son influence ne cesse de grandir dans l’effectif lensois. Le RC Lens se retrouve donc confronté à un dossier juteux mais délicat : résister à l’attraction d’un géant européen tout en gardant ses meilleurs jeunes pour continuer à construire. Car en interne, les dirigeants du RC Lens estiment que sa valeur pourrait encore augmenter s’il poursuit sa progression au même rythme. De son côté, le PSG voit en lui un investissement d’avenir, capable de s’intégrer dans une défense en reconstruction progressive autour des idées de Luis Enrique. Une stratégie cohérente avec la nouvelle politique parisienne, davantage tournée vers les jeunes talents à fort potentiel. Reste désormais à savoir si ce dossier restera une simple rumeur de mercato ou s’il deviendra l’un des gros transferts de l’été en Ligue 1.