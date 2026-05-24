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RC Lens : l’OM s’est positionné, Sage offre une nouvelle réponse sur son avenir ! 

Par Bastien Aubert - 24 Mai 2026, 12:20
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Pierre Sage (RC Lens)

Une nouvelle fois interrogé sur son avenir, l’actuel entraîneur du RC Lens Pierre Sage a répondu cash… alors que l’OM se serait positionné ! 

Le feuilleton autour de l’avenir de Pierre Sage connaît enfin un tournant clair. Annoncé dans le viseur de l’OM ces dernières semaines, l’entraîneur du RC Lens a répondu sans détour sur sa situation. Interrogé par Téléfoot, Pierre Sage a été particulièrement direct concernant son futur sur le banc lensois.

« Serez-vous l’entraîneur de Lens l’an prochain ? — Oui », a-t-il affirmé sans hésitation. Puis, questionné sur une possible contradiction : « Avez-vous menti ? — Non. » Une réponse courte, mais qui a le mérite de calmer immédiatement les spéculations autour de son avenir.

L’OM s’était positionné en coulisses !

En parallèle, l’OM aurait bien surveillé la situation du technicien du RC Lens, selon Média Foot. L’intérêt marseillais serait intervenu dans une période de tension interne à Lens, sans toutefois aller jusqu’à des contacts officiels. L’idée d’une arrivée sur la Canebière aurait été étudiée, mais jamais concrétisée. Pour le moment, cette option semble définitivement écartée. Le coach de RC Lens devrait bien poursuivre son projet dans l’Artois, où il s’est imposé comme un élément central du projet sportif.

L’OM doit avancer sur d’autres profils

Son discours ferme laisse entendre une volonté de stabilité, dans un club qui continue de s’appuyer sur un projet structuré et ambitieux malgré les convoitises extérieures. Côté OM, ce refus implicite oblige désormais la direction à explorer d’autres pistes pour son banc. Plusieurs profils continuent d’être étudiés (Galtier, Genesio, Hütter), mais Sage ne fait plus partie des options crédibles à court terme. Le dossier semble donc clos… sauf nouveau rebondissement de dernière minute, toujours possible dans ce mercato particulièrement agité.

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