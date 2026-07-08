RC Lens : la préparation est lancée, le PSG déjà dans toutes les têtes

Le RC Lens entre dans le concret. Alors que la reprise se met progressivement en place, les Sang et Or ont dévoilé leur programme de préparation pour l’été. Un calendrier déjà bien rempli, avec plusieurs rendez-vous intéressants pour permettre au groupe lensois de prendre du rythme avant les premières grandes échéances de la saison.

Les hommes du RC Lens débuteront leur préparation avec deux premières rencontres face à Boulogne puis Charleroi. Deux tests importants pour remettre les jambes en route, travailler les automatismes et permettre au staff de faire une première revue d’effectif. Dans cette période de préparation, les résultats ne seront évidemment pas la priorité, mais ces matchs donneront déjà quelques indications sur l’état de forme du groupe et les premières intentions de jeu.

Une montée en puissance avant le PSG

Après ces premiers rendez-vous, le RC Lens prendra la direction de l’Italie pour participer à la Como Cup. Une étape intéressante dans la préparation lensoise, avec un cadre différent et un niveau d’opposition qui devrait permettre aux Sang et Or de franchir un cap dans leur montée en puissance.

De retour en France, Lens retrouvera ensuite son public avec la réception de Sunderland à l’occasion du Trophée 1906. Une belle affiche à domicile, qui devrait permettre aux supporters lensois de revoir leur équipe avant le début des choses sérieuses.

Car le grand rendez-vous de l’été est déjà coché : le Trophée des Champions face au PSG, prévu le 16 août. Un choc de prestige pour lancer la saison et mesurer directement les ambitions du RC Lens face à l’ogre parisien. D’ici là, chaque match de préparation aura son importance pour arriver prêt, physiquement comme tactiquement.

Le compte à rebours est lancé pour les Sang et Or. Et avec un programme aussi relevé, le RC Lens sait déjà qu’il n’aura pas le temps de traîner en route.