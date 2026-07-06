PSG : Paris face à un ultimatum à 100 M€ sur le mercato

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le PSG pourrait bien se heurter à un mur dans le dossier Eli Junior Kroupi. L’attaquant français de Bournemouth ferait du club de la capitale sa priorité en cas de départ, mais les exigences anglaises risquent de refroidir très vite les dirigeants parisiens.

Alors que Paris avance déjà sur plusieurs pistes offensives cet été, notamment Yan Diomandé et Maghnes Akliouche, le nom de l’ancien Lorientais reste bien présent dans les réflexions du champion d’Europe.

Kroupi veut Paris, le PSG est intéressé

Selon PSG Inside Actus, Eli Junior Kroupi verrait d’un très bon œil un transfert au Paris Saint-Germain. À 20 ans, l’international Espoirs français souhaiterait rejoindre le projet parisien si Bournemouth venait à ouvrir la porte à un départ.

Le PSG apprécie son profil et pourrait le considérer comme une option pour renforcer son attaque, notamment dans l’hypothèse d’un transfert de Gonçalo Ramos. Rapide, mobile et capable d’attaquer la profondeur, Kroupi coche plusieurs cases recherchées par Paris.

Mais entre l’intérêt du joueur et la réalité du marché, l’écart est immense.

Bournemouth réclame 100 millions d’euros

Bournemouth se montrerait extrêmement gourmand. D’après les informations évoquées autour du dossier, les Cherries réclameraient près de 100 millions d’euros pour laisser partir leur attaquant.

Un montant jugé beaucoup trop élevé par le PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Eli Junior Kroupi place son club dans une position de force totale. Bournemouth n’a aucune urgence à vendre et souhaite même conserver sa pépite au moins une saison supplémentaire.

Arrivé en 2025 pour environ 13 millions d’euros, l’ancien Lorientais pourrait donc déjà voir sa valeur exploser, mais le PSG ne semble pas disposé à entrer dans une surenchère XXL.

Paris prêt à passer à autre chose ?

Les négociations seraient actuellement au point mort. Paris refuse de s’aligner sur les demandes de Bournemouth et pourrait rapidement réorienter son mercato vers d’autres profils.

Le dossier Eli Junior Kroupi n’est pas totalement fermé, surtout si Bournemouth revoit ses exigences à la baisse. Mais à ce prix-là, le transfert paraît aujourd’hui très difficile à imaginer.

D’autant que Tottenham et Crystal Palace suivraient également la situation de près. Le PSG a la préférence du joueur, mais Bournemouth détient toutes les cartes. Et pour le moment, les Cherries ne comptent pas les distribuer.