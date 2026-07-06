ASSE Mercato : un jeune espoir belge va débarquer chez les Verts

L’ASSE poursuit son travail de reconstruction en misant sur la jeunesse. Selon les informations de Peuple Vert, le club stéphanois est sur le point d’accueillir Jediaél Mbambi, un défenseur central belge de 17 ans en provenance de la réserve du Royal Antwerp. Une arrivée qui s’inscrit dans la stratégie de développement mise en place par les dirigeants stéphanois, désireux de renforcer leur vivier de jeunes talents tout en préparant l’avenir.

Né le 26 juin 2009, Jediaél Mbambi rejoindra dans un premier temps l’équipe réserve dirigée par Sylvain Gibert. Il sera également éligible avec les U19 de Frédéric Dugand, ce qui lui permettra d’évoluer dans un environnement propice à sa progression. Son arrivée intervient alors que l’ASSE a enregistré plusieurs départs au sein de ses équipes de jeunes cet été. Le club entend ainsi densifier son secteur défensif avec un profil prometteur capable de franchir progressivement les différentes étapes de la formation stéphanoise.

Un pari sur un défenseur au fort potentiel

À seulement 17 ans, Jediaél Mbambi représente un investissement sur l’avenir plus qu’un renfort immédiat pour l’équipe première. La direction sportive poursuit ainsi une politique basée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, capables de se développer dans un environnement réputé pour la qualité de sa formation.

Le défenseur belge découvrira dans un premier temps les exigences du National 3 avec la réserve. L’objectif sera de poursuivre son apprentissage, d’acquérir de l’expérience et, à terme, de postuler à une place plus élevée dans la hiérarchie stéphanoise. Dans un secteur défensif où la concurrence reste ouverte, son profil pourrait rapidement attirer l’attention si son adaptation se déroule comme espéré.

Un joueur déjà suivi par la Juventus

Le parcours de Jediaél Mbambi n’est pas passé inaperçu en Belgique. Dès l’été 2025, le média belge Walfoot révélait que la Juventus Turin s’était renseignée sur le jeune défenseur. Des discussions avaient même eu lieu entre le club italien et l’entourage du joueur afin d’évoquer une éventuelle signature. Finalement, c’est l’ASSE qui semble avoir remporté la mise, convainquant l’international belge des catégories de jeunes de poursuivre son développement dans le Forez.

Le football est d’ailleurs une véritable affaire de famille chez les Mbambi. Son frère aîné, né un an avant lui, a quitté La Gantoise pour rejoindre Pise, tandis qu’un autre de ses frères, né en 2011, poursuit sa formation au Club Bruges. Trois trajectoires prometteuses qui témoignent du potentiel de cette fratrie.

Avec cette arrivée, l’ASSE continue donc de préparer l’avenir. Et poursuit son internationalisation.