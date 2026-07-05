FC Nantes Mercato : l’IA annonce le futur club de Mostafa Mohamed

Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2027 mais en pleine rupture avec son club, Mostafa Mohamed devrait quitter le club, et l’IA a tranché sur sa future destination.

L’avenir de Mostafa Mohamed au FC Nantes semble de plus en plus incertain alors que la situation entre le joueur et le club s’est fortement dégradée depuis la relégation des Canaris en Ligue 2. L’attaquant égyptien de 28 ans, sous contrat jusqu’en 2027, n’a pas repris l’entraînement avec le groupe nantais et n’a donné aucune nouvelle à sa direction, une absence qui a conduit à une sanction financière du club et à une situation de bras de fer en interne.

Dans ce contexte tendu, un départ devient donc quasiment inévitable lors du mercato estival. Le FC Nantes, contraint de réduire sa masse salariale après la descente en Ligue 2, ne compterait plus vraiment sur son attaquant, tandis que le joueur chercherait lui aussi une sortie rapide pour relancer sa carrière.

Un retour en Égypte ?

On a alors demandé à l’IA quelle serait la destination la plus probable pour Mohamed, et deux destinations ressortent nettement pour la suite de la carrière de l’international égyptien. La première est un retour en Égypte, où des clubs comme Al Ahly ou Pyramids FC apparaissent comme des options crédibles. Ce scénario permettrait au joueur de retrouver un rôle majeur, de se rapprocher de la sélection nationale et de rejouer dans un environnement où il est attendu comme un cadre offensif. Pourtant, il se murmure que le joueur privilégierait plutôt une continuité en Europe.

La deuxième option serait un départ vers l’Arabie Saoudite, un championnat devenu attractif pour de nombreux joueurs évoluant en Europe grâce à ses moyens financiers importants et à ses projets sportifs ambitieux. Même si aucune offre concrète récente n’a été confirmée, ce marché reste une piste sérieuse pour un joueur de son profil.

La Grèce ou la Turquie pour continuer en Europe

D’autres destinations comme la Grèce ou la Turquie existent, mais elles semblent aujourd’hui secondaires face aux deux scénarios principaux, selon l’IA. À 28 ans, avec une valeur de marché estimée à environ 3,5 millions d’euros et une situation contractuelle avantageuse pour une vente, Mostafa Mohamed apparaît clairement sur le départ.

Dans ce contexte, l’IA estime que son avenir s’écrira très probablement loin de Nantes, avec une préférence nette pour un retour en Égypte ou une expérience lucrative en Arabie Saoudite.