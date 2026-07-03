FC Nantes Mercato : Dupé balance LE détail qui a tout changé pour son retour

De retour au FC Nantes six ans après son départ, Maxime Dupé a confié sa fierté de retrouver son club formateur. Un choix fortement influencé par la présence de Michel Der Zakarian, son ancien entraîneur.

Revenu libre en provenance de l’OGC Nice, Maxime Dupé retrouve un FC Nantes qu’il connaît parfaitement. Formé à la Jonelière et passé par l’équipe première entre 2014 et 2020, le gardien de 33 ans n’a pas caché son émotion au moment de signer son retour.

« C’est beaucoup de fierté de revenir là où quasiment tout a commencé, au moins dans le monde pro », a-t-il expliqué dans une interview au club, dans des propos relayés par Tribune Nantaise. Pour lui, ce retour ne doit rien au hasard : « C’était presque pour moi une priorité de pouvoir revenir au club », a-t-il ajouté, soulignant un choix de carrière guidé par le sentiment d’appartenance autant que par le projet sportif.

Der Zakarian, l’élément déclencheur du dossier Dupé

Si le retour de Maxime Dupé est aussi naturel, c’est en grande partie grâce à un homme : Michel Der Zakarian. Le nouvel entraîneur du FC Nantes, déjà passé à deux reprises sur le banc des Canaris, a joué un rôle central dans la décision du gardien. L’ancien coach avait déjà lancé Dupé dans le monde professionnel et connaît parfaitement ses qualités, son profil et son environnement.

Le joueur ne s’en cache pas : la présence du technicien a été un facteur déterminant. « Il y avait quand même une condition importante pour moi, c’était de connaître le nouveau staff, le nouveau coach. Michel Der Zakarian, c’est lui qui m’a lancé en 2014. Je connais l’entraîneur, je connais l’homme, je connais la méthode », a-t-il confié.

Der Zakarian, un repère dans la reconstruction du FC Nantes

Au-delà du cas Dupé, le retour de Michel Der Zakarian symbolise une volonté claire du FC Nantes : retrouver des repères solides après une saison difficile.

L’entraîneur de 63 ans, déjà artisan de plusieurs remontées dans sa carrière nantaise, incarne une forme de continuité dans un club souvent instable. Son expérience et sa connaissance de la maison jaune et verte ont pesé dans les choix du mercato estival.

Pour Dupé, cette stabilité est essentielle dans un projet de reconstruction, où la confiance entre le staff et les joueurs redevient un axe central.

Un duo Dupé–Der Zakarian qui remet Nantes dans une logique de confiance

Avec un gardien formé au club et un entraîneur qui l’a lancé au plus haut niveau, le FC Nantes mise sur des liens humains forts pour reconstruire son ossature.

Cette relation directe entre les deux hommes dépasse le simple cadre sportif : elle repose sur une connaissance mutuelle ancienne, un langage commun et une confiance déjà installée.

Dans un contexte de relance, ce type de connexion pourrait devenir un levier clé pour stabiliser l’équipe et relancer une dynamique positive dès le début de saison.