FC Nantes : Kombouaré a déjà donné sa réponse aux Kita 

Selon nos informations, Antoine Kombouaré n’est pas prêt pour un éventuel retour sur le banc du FC Nantes à ce stade.

Le FC Nantes pourrait-il de nouveau faire appel à Antoine Kombouaré ? La question peut se poser, notamment parce que le technicien kanak connaît parfaitement le club et a déjà effectué plusieurs passages sur le banc des Canaris.

Quel serait le coach idéal pour relancer le FC Nantes ? — But! FC Nantes (@ButNantes) August 16, 2026

Kombouaré veut souffler

Mais selon nos informations, l’hypothèse d’un retour n’est absolument pas d’actualité pour le moment. Après une saison intense au Paris FC, Antoine Kombouaré souhaite prendre du recul.

Comme déjà indiqué par Foot Mercato, le technicien envisage de profiter d’une période de repos avant de réfléchir à la suite de sa carrière.

Son passage au Paris FC lui a permis de retrouver un projet ambitieux et de vivre une expérience particulièrement réussie. Dans ce contexte, le Kanak ne semble pas pressé de reprendre du service.

Pas question de précipiter le départ de Der Zakarian

Autre élément important : Antoine Kombouaré ne souhaite pas provoquer un départ prématuré de Michel Der Zakarian.

Le technicien nantais reste actuellement en place – au moins jusqu’au prochain match contre Rodez – et un éventuel retour de Kombouaré ne pourrait évidemment se produire que dans un contexte très différent.

Même s’il connaît parfaitement les dirigeants et l’environnement du FC Nantes, l’ancien défenseur ne cherche pas à se positionner pour récupérer le poste. Pour l’heure, il n’y a donc pas de scénario de ce type.

La Ligue 2 ne l’attire pas

Le contexte sportif constitue également un frein. Après son excellent passage au Paris FC, Antoine Kombouaré n’aurait pas particulièrement envie de repartir immédiatement sur un projet en Ligue 2.

Une situation compréhensible pour un entraîneur qui sort d’une expérience réussie et qui pourrait attendre une opportunité correspondant davantage à ses ambitions.

Le timing ne semble donc pas favorable à un nouveau retour au FC Nantes.

Un retour jamais totalement impossible

Il serait toutefois imprudent d’enterrer définitivement l’hypothèse Kombouaré. Le technicien a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait revenir au FC Nantes.

Son histoire avec le club et sa connaissance de l’environnement rendent toujours cette possibilité crédible à plus long terme.

Mais aujourd’hui, la tendance est claire : Antoine Kombouaré veut souffler et ne se prépare pas à reprendre les commandes des Canaris. Les Kita devront donc probablement regarder ailleurs si un changement d’entraîneur venait à être décidé.