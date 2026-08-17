Après la rumeur Antoine Kombouaré, les dirigeants du FC Nantes auraient activé une autre piste pour remplacer Michel Der Zakarian sur le banc des Canaris.

La situation de Michel Der Zakarian devient de plus en plus préoccupante au FC Nantes. Après deux défaites en deux journées de Ligue 2, les dirigeants nantais semblent désormais réfléchir sérieusement à un changement de coach.

Poirier pressenti au FC Nantes ?

Alors que le nom d’Antoine Kombouaré avait récemment circulé pour un éventuel retour au FC Nantes, une autre piste vient désormais de surgir. Selon Sacha Tavolieri, une réunion doit avoir lieu ce lundi entre Waldemar Kita et son fils Franck Kita. Et un changement d’entraîneur se profilerait déjà chez les Canaris. Grégory Poirier serait ainsi pressenti pour prendre les commandes de l’équipe nantaise.

L’information est particulièrement forte puisque Franck Kita aurait reconnu une erreur de casting concernant le choix de Michel Der Zakarian. Le dirigeant nantais ferait également état d’un manque de compréhension de la part des joueurs concernant les méthodes du technicien. Un constat qui pourrait donc précipiter la fin de l’aventure de Der Zakarian sur le banc des Canaris.

Un changement avant Rodez ?

Le timing interpelle forcément. Le FC Nantes doit recevoir Rodez ce week-end et aurait besoin de réagir rapidement après son début de saison catastrophique. Selon Sacha Tavolieri, le changement pourrait intervenir rapidement. La question est donc désormais de savoir si Michel Der Zakarian sera encore l’entraîneur du FC Nantes au moment de préparer cette rencontre. Après seulement deux journées, la direction nantaise pourrait déjà prendre une décision radicale.

Cette nouvelle piste pourrait également remettre en question le scénario d’un retour d’Antoine Kombouaré. L’ancien entraîneur nantais était évoqué comme une solution potentielle en cas de départ de Der Zakarian. Mais Grégory Poirier semble désormais avoir pris une longueur d’avance dans les réflexions de la direction. Le FC Nantes pourrait donc rapidement tourner la page Der Zakarian et confier les clés de l’équipe à un nouveau technicien.