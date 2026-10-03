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FRANCE

PSG Mercato : Lucas Da Cunha déjà envoyé à Paris !

Par Fabien Chorlet - 3 Oct 2026, 08:40
Lucas Da Cunha lors de Belgique - France

Auteur de débuts remarqués avec les Bleus, Lucas Da Cunha est déjà envoyé au PSG et comparé à Vitinha.

L’une des grandes surprises de la première liste de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France, Lucas Da Cunha n’a pas tardé à se faire une place chez les Bleus. Titulaire lundi lors de la victoire face à la Belgique (1-0), le milieu de terrain de Côme a de nouveau été aligné d’entrée ce vendredi contre l’Italie (1-1). Dans un rôle de meneur de jeu reculé, le joueur formé au Stade Rennais s’est encore montré très intéressant par sa qualité technique, son jeu vers l’avant et sa capacité à orienter le jeu. Sa prestation a toutefois été ternie par une perte de balle à l’origine de l’égalisation italienne.

Da Cunha, PSG-compatible ?

Malgré cette erreur, les débuts très encourageants de Lucas Da Cunha sous le maillot de l’équipe de France commencent déjà à faire parler, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Le compte X @PSGInside_Actu avait particulièrement apprécié sa prestation contre la Belgique. « Lucas Da Cunha est vraiment bon sur ce match », avait lâché le suiveur du club de la capitale, estimant ensuite que l’ancien Rennais était « PSG-compatible ». Son profil de milieu gaucher, capable d’organiser le jeu depuis une position basse et de casser des lignes par la passe, présente en effet certaines caractéristiques recherchées dans le jeu parisien.

Da Cunha comparé à Vitinha !

Jérôme Rothen est même allé plus loin en comparant Lucas Da Cunha à Vitinha, véritable métronome du milieu de terrain du PSG. « Sous Didier Deschamps aussi on avait souvent le ballon, à part contre les grosses équipes, mais hier (lundi), c’était dynamique. Ce n’est pas du tout le même football. Ce milieu, avec Lucas Da Cunha, m’a conquis. Il a la bonne première passe, il te casse les lignes. C’est le Vitinha qu’on peut voir avec le PSG, un meneur bas dans les premières relances. En deux touches, il est capable de t’orienter le jeu à l’opposé parce qu’il a un superbe pied. Par moments, il a un peu forcé, mais on ne va pas s’arrêter sur deux ou trois pertes de balle. La plupart du temps, il a joué juste. Il a mis l’équipe vers l’avant. Pour faire ça, il faut avoir des joueurs intelligents dans le déplacement », a confié l’ancien milieu de terrain du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les ondes de RMC. À peine installé chez les Bleus, Lucas Da Cunha voit donc déjà son nom associé au PSG, même si aucun intérêt concret du club parisien n’est évoqué à ce stade.

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