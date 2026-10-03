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FRANCE

RC Lens : ça bouge en coulisses, un poste stratégique a trouvé preneur !

Par William Tertrin - 3 Oct 2026, 07:00

Le RC Lens tient son nouveau directeur commercial : Arthur Chateau succède à Laurent Platini.

Le changement est désormais acté. Arthur Chateau est le nouveau directeur commercial du RC Lens, comme déjà pressenti. Son profil LinkedIn, récemment actualisé, affiche désormais cette nouvelle fonction, confirmant sa prise de responsabilités à la suite du départ de Laurent Platini.

Laurent Platini avait annoncé son départ du Racing le 30 septembre, après près de six années passées au club. Arrivé en 2021, il avait notamment participé au développement des activités commerciales, de l’hospitalité et des partenariats du RC Lens.

Arthur Chateau, une promotion en interne

Cette succession s’inscrit dans la continuité. Présent depuis plusieurs années dans l’environnement commercial du RC Lens, Arthur Chateau a progressivement évolué au sein des équipes chargées du sponsoring et des ventes.

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Son arrivée à la tête de la direction commerciale intervient alors que le RC Lens poursuit le développement de ses revenus commerciaux et de son offre d’hospitalité, notamment autour du stade Bollaert-Delelis. Le club est d’ailleurs devenu propriétaire du stade fin 2025 et a annoncé en 2026 vouloir accélérer ses projets d’infrastructures afin d’accompagner la croissance de ses revenus commerciaux.

Après le départ de Laurent Platini, Arthur Chateau prend donc officiellement les commandes de la direction commerciale du RC Lens, avec la mission de poursuivre cette dynamique auprès des partenaires et entreprises qui accompagnent le club.

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