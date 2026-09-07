RC Lens : un grand nom du club sur le départ, son successeur est déjà identifié !

Le RC Lens prépare un changement à sa direction commerciale avec le départ annoncé de Laurent Platini et un nom qui se détache pour lui succéder.

Le changement se précise au sein de l’organigramme du RC Lens. Comme annoncé par La Voix du Nord, Laurent Platini va prochainement quitter ses fonctions de directeur du service commercial du Racing, poste qu’il occupait depuis son arrivée en Artois en 2021. Il poursuivra son activité au sein de Sportfive, mais depuis le siège de l’agence de marketing sportif.

Le club artésien a déjà travaillé sur sa succession. Toujours selon la VDN, Arthur Chateau apparaît comme le principal favori en interne pour prendre les commandes de la direction commerciale. Une évolution logique pour celui qui connaît désormais parfaitement le fonctionnement du Racing et son environnement.

Une progression continue au RC Lens

Arrivé au RC Lens en juin 2017 après des passages par le PSG et le Red Star, Arthur Chateau avait débuté comme commercial. Pendant deux ans, il a progressivement découvert les spécificités du club et de son environnement local.

Passionné de football, il avait notamment rejoint rapidement Lens United, l’équipe de futsal composée de supporters lensois. Une expérience qui lui avait permis de mieux s’imprégner de la culture du Racing et de comprendre les attentes de son public.

Son parcours professionnel au sein du club n’a ensuite cessé de progresser. Après avoir occupé le poste de responsable sponsoring de mars 2019 à juillet 2025, il est devenu directeur des ventes, franchissant ainsi un nouveau cap dans l’organigramme du RC Lens.

Le club pourrait donc privilégier la continuité en confiant sa direction commerciale à un homme déjà rompu aux enjeux du Racing.

Une arrivée prévue début octobre

Sauf changement de dernière minute, Arthur Chateau devrait prendre ses nouvelles fonctions au début du mois d’octobre. Le RC Lens doit encore officialiser cette évolution, mais son profil se détache déjà nettement dans les projections internes.

Cette succession intervient alors que le Racing poursuit son développement commercial et prépare notamment une nouvelle étape de son évolution autour de ses partenaires et de l’expérience proposée à Bollaert-Delelis. Le départ de Laurent Platini devrait ainsi entraîner un changement de visage, mais pas nécessairement une rupture dans la stratégie commerciale du club.