Pronostic Real Madrid – Inter Milan : Mbappé va-t-il frapper d’entrée en Ligue des Champions ?

Voici l’analyse complète de match de la première journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre le Real Madrid et l’Inter Milan, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des premiers chocs de la phase de ligue de la Ligue des Champions ! Quinze fois vainqueur de la compétition et club le plus titré de son histoire, le Real Madrid reçoit ce mardi (21h) l’Inter Milan, qui compte de son côté trois sacres européens. Une affiche prestigieuse entre deux géants du football européen qui auront à cœur de marquer les esprits dès le début de leur campagne.

Ligue des Champions – Real Madrid vs Inter Milan

Mardi 8 septembre 2026 · 21h · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : reconquérir enfin l’Europe

Deux saisons sans remporter la Ligue des Champions, c’est déjà beaucoup pour le Real Madrid. Après son quinzième sacre européen décroché en 2024, la Maison Blanche a été éliminée en quarts de finale lors des deux dernières éditions, d’abord par Arsenal puis par le Bayern Munich. Les Madrilènes abordent donc cette nouvelle campagne avec l’ambition de reprendre leur place au sommet du football européen.

Pour y parvenir, le Real Madrid a décidé cet été de rappeler José Mourinho sur son banc. Et les débuts du technicien portugais sont pour le moment réussis. Avant son déplacement sur la pelouse du Real Betis vendredi, le club madrilène avait remporté ses trois premières rencontres de Liga contre l’Espanyol (2-1), la Real Sociedad (4-1) et Malaga (4-0). Avec dix buts marqués pour seulement deux encaissés, les Merengue ont rapidement trouvé leur rythme.

L’effectif a également beaucoup évolué durant l’intersaison. Dani Carvajal, David Alaba et Dani Ceballos ont notamment quitté Madrid, tandis qu’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Marc Cucurella, Ousmane Diomande ou encore Bernardo Silva sont venus renforcer un groupe qui possédait déjà de très nombreuses individualités.

Quelques absences importantes compliqueront toutefois la tâche de José Mourinho pour cette première européenne. Eduardo Camavinga et Bernardo Silva sont suspendus, tandis que Raúl Asencio, Ferland Mendy, Éder Militao et Rodrygo sont annoncés forfaits. Aurélien Tchouaméni et Thiago Pitarch restent incertains.

Devant, le Real pourra en revanche compter sur Kylian Mbappé. Déjà auteur de quatre buts en Liga cette saison, le Français avait terminé meilleur buteur de la précédente Ligue des Champions avec 15 réalisations. Vinicius Junior et Jude Bellingham, déjà impliqué sur quatre buts en championnat, seront également très attendus.

Inter Milan : retrouver les sommets européens

L’Inter Milan sait également ce que signifie soulever la Ligue des Champions. Sacrés à trois reprises dans leur histoire, les Nerazzurri courent toutefois après un nouveau titre européen depuis le fameux triplé réalisé sous les ordres de José Mourinho en 2010.

Depuis, le club lombard s’est rapproché du sommet sans parvenir à l’atteindre. L’Inter avait notamment disputé la finale de l’édition 2022-2023, perdue de justesse contre Manchester City (1-0). La dernière campagne européenne a en revanche été beaucoup plus décevante avec une élimination dès les seizièmes de finale face à Bodø/Glimt.

Sur la scène nationale, l’Inter reste une référence. Le club milanais a remporté trois des six derniers championnats d’Italie et a également soulevé trois Coupes d’Italie lors des cinq dernières saisons. Les Nerazzurri ont d’ailleurs parfaitement commencé leur exercice 2026-2027 avec des victoires contre Monza (4-1) et Cagliari (1-0), avant de recevoir Naples ce samedi pour leur premier véritable choc de la saison.

L’Inter a lui aussi connu plusieurs changements importants cet été. Denzel Dumfries a justement rejoint le Real Madrid, tandis que Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian et Davide Frattesi ont également quitté le club. Manuel Akanji, John Stones, Curtis Jones ou encore Aleksandar Stankovic sont notamment venus renforcer l’effectif.

Le secteur offensif reste particulièrement dangereux. Lautaro Martinez demeure la principale référence devant, accompagné notamment de Marcus Thuram et Pio Esposito. Hakan Calhanoglu, déjà auteur de deux buts en Serie A, Nicolo Barella et Federico Dimarco représentent également des menaces importantes pour une défense madrilène diminuée.

Les confrontations entre les deux équipes

L’histoire récente de cette affiche tourne très largement en faveur du Real Madrid. Les Merengue ont remporté leurs cinq dernières confrontations face à l’Inter Milan, avec 11 buts inscrits et seulement deux encaissés.

Le dernier succès intériste face au Real dans le temps réglementaire remonte même à 1998. Les deux clubs s’étaient croisés pour la dernière fois lors de la phase de groupes de la Ligue des Champions 2021-2022. Madrid avait remporté les deux rencontres, d’abord à Giuseppe-Meazza (1-0), puis au Santiago-Bernabéu (2-0).

Cinq ans plus tard, les effectifs et le contexte ont évidemment beaucoup changé. Mais cette série pourrait donner un petit avantage psychologique aux Madrilènes au moment de retrouver un adversaire qui ne leur a plus pris le moindre point depuis 1998.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Bellingham – Diomandé, Güler, Vinicius – Mbappé.

Absents : Camavinga, Silva (suspendus), Asencio (blessé), Militao, Rodrygo (reprise), Mendy (non-inscrit).

Incertains : Tchouameni, Pitarch (reprise).

La compo probable de l’Inter Milan : Martinez – Bisseck, Akanji, Bastoni – Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Esposito, Martinez.

Absent : Aucun.

Incertain : Spence (reprise).

Les joueurs à suivre

Jude Bellingham (Real Madrid) : Kylian Mbappé concentrera forcément une grande partie de l’attention de la défense intériste, mais Jude Bellingham pourrait en profiter. L’Anglais a parfaitement commencé sa saison avec deux buts et deux passes décisives en Liga. Sa capacité à se projeter dans la surface, à combiner avec les attaquants et à surgir dans le dos des milieux adverses pourrait être particulièrement précieuse face au bloc intériste. Dans un milieu madrilène diminué par plusieurs absences, son influence devrait être encore plus importante.

Hakan Calhanoglu (Inter Milan) : déjà auteur de deux buts en Serie A depuis le début de la saison, le milieu turc reste l’un des joueurs essentiels de l’Inter. Sa qualité de passe permet aux Nerazzurri d’accélérer le jeu, tandis que sa frappe de loin et son efficacité sur coups de pied arrêtés peuvent faire la différence dans ce type de rencontre. Face à un Real privé de plusieurs joueurs importants au milieu et en défense, Calhanoglu pourrait avoir un rôle majeur à jouer.

Les tendances de cotes : le Real Madrid nettement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Real Madrid (1) ≈ 1,55 ≈ 59 % Real largement favori Match nul (X) ≈ 4,40 ≈ 22 % Scénario secondaire Victoire Inter Milan (2) ≈ 5,60 ≈ 19 % Inter outsider

Les bookmakers donnent un avantage assez net au Real Madrid. Selon les probabilités calculées à partir des cotes, les Madrilènes possèdent environ 59 % de chances de l’emporter, contre 22 % pour le match nul et 19 % pour une victoire de l’Inter.

Ce statut de favori paraît logique au regard du début de saison madrilène, de l’avantage du Bernabéu et surtout de l’historique très favorable face aux Nerazzurri. Les hommes de José Mourinho ont également montré une belle efficacité offensive lors de leurs trois premières journées de Liga.

Il serait néanmoins risqué d’enterrer l’Inter. Les Italiens arrivent eux aussi avec de la confiance et pourront surtout essayer de profiter des nombreuses absences madrilènes. Avec Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu, Barella ou Dimarco, ils disposent de suffisamment de qualité pour mettre en difficulté une arrière-garde du Real largement remaniée.

La Maison Blanche devrait donc avoir davantage la maîtrise du ballon et des occasions, mais l’Inter possède les armes nécessaires pour rendre cette première journée beaucoup plus disputée que ne le laissent penser les cotes.

Nos pronostics pour Real Madrid – Inter Milan

Plus de 2,5 buts dans le match : plutôt que de partir sur la simple victoire du Real Madrid, le scénario d’une rencontre avec au moins trois buts semble intéressant. Les Madrilènes ont inscrit dix buts lors de leurs trois premières journées de Liga et disposent d’une puissance offensive considérable avec Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham. L’Inter possède également de sérieux arguments devant et pourrait profiter d’une défense madrilène diminuée. Cette affiche pourrait donc rapidement devenir ouverte si l’une des deux équipes marque tôt.

: plutôt que de partir sur la simple victoire du Real Madrid, le scénario d’une rencontre avec au moins trois buts semble intéressant. Les Madrilènes ont inscrit dix buts lors de leurs trois premières journées de Liga et disposent d’une puissance offensive considérable avec Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham. L’Inter possède également de sérieux arguments devant et pourrait profiter d’une défense madrilène diminuée. Cette affiche pourrait donc rapidement devenir ouverte si l’une des deux équipes marque tôt. Jude Bellingham buteur ou passeur décisif : Mbappé sera évidemment le joueur le plus surveillé par la défense milanaise. Cela pourrait libérer davantage d’espaces pour Bellingham, déjà auteur de deux buts et deux passes décisives en championnat. L’international anglais aime se projeter dans les trente derniers mètres et sa capacité à apparaître dans la surface au bon moment peut poser de gros problèmes au système défensif de l’Inter.

: Mbappé sera évidemment le joueur le plus surveillé par la défense milanaise. Cela pourrait libérer davantage d’espaces pour Bellingham, déjà auteur de deux buts et deux passes décisives en championnat. L’international anglais aime se projeter dans les trente derniers mètres et sa capacité à apparaître dans la surface au bon moment peut poser de gros problèmes au système défensif de l’Inter. Real Madrid gagne au moins une mi-temps : le Real devrait connaître des temps forts importants au Bernabéu, sans qu’une victoire madrilène sur l’ensemble de la rencontre soit forcément aussi évidente que ne l’indiquent les cotes. Miser sur les Merengue pour remporter au moins l’une des deux périodes permet de tenir compte de la qualité de l’Inter tout en s’appuyant sur la capacité madrilène à accélérer et à faire la différence sur une séquence du match.

Score possible

Real Madrid 3-1 Inter Milan : les deux formations ont bien commencé leur saison, mais le Real Madrid semble disposer de davantage d’arguments pour faire la différence au Bernabéu. Les nombreuses absences madrilènes pourraient néanmoins offrir quelques possibilités à l’Inter, notamment avec Lautaro Martinez, Calhanoglu et Barella. Mais avec Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham, la Maison Blanche possède une force de frappe difficile à contenir pendant 90 minutes. L’historique récent entre les deux clubs, largement favorable au Real, renforce également l’idée d’un succès madrilène pour lancer sa campagne européenne.