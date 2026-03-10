Pronostic PSG – Chelsea : les Parisiens en danger dès le match aller ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici l’analyse complète du huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Restant sur une défaite cinglante en championnat contre l’AS Monaco (1-3), le Paris Saint-Germain arrive en méforme pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le champion d’Europe en titre reçoit Chelsea ce mercredi (21h) au Parc des Princes pour la première manche de cette double confrontation face aux Blues.

Ligue des Champions – PSG vs Chelsea

Mercredi 11 mars 2026 · 21h · Parc des Princes

Paris Saint-Germain : transformer la pression en réaction

La défaite contre Monaco a rappelé que le PSG n’était pas à l’abri d’un passage à vide. Mais les Parisiens ont souvent démontré qu’ils savaient répondre présent dans les grandes soirées européennes.

Devant leur public, les joueurs parisiens devraient chercher à imposer rapidement leur rythme. La circulation du ballon et la capacité à multiplier les décalages dans les couloirs constituent des éléments clés du jeu parisien.

Dans une double confrontation, l’objectif du PSG sera surtout d’obtenir un avantage avant le déplacement à Londres. Une victoire au Parc pourrait permettre d’aborder le match retour avec davantage de sérénité.

Chelsea : un collectif capable de piquer en contre

Chelsea aborde ce déplacement avec l’intention de rester au contact avant la manche retour à Stamford Bridge. L’équipe londonienne possède un profil intéressant pour ce type de rencontre, avec plusieurs joueurs rapides capables d’exploiter les espaces.

Les Blues pourraient privilégier un bloc compact et chercher à se projeter rapidement vers l’avant dès la récupération du ballon. Cette stratégie pourrait mettre à l’épreuve l’équilibre défensif du PSG.

Les confrontations récentes

Les affrontements entre le PSG et Chelsea ont souvent donné lieu à des matchs très disputés en compétition européenne.

Au fil des saisons, les deux clubs ont construit une véritable rivalité en Ligue des champions, avec des confrontations marquées par beaucoup d’intensité et des écarts de score souvent réduits.

L’historique des 9 rencontres entre les deux équipes :

PSG : 3 victoires

Chelsea : 3 victoires

Match nul : 3

Ces statistiques montrent que les deux formations se tiennent de près lorsqu’elles se retrouvent sur la scène européenne.

Les compos probables

La compo probable du PSG

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Absents : Ruiz, Ndjantou (blessés).

Incertain : Joao Neves.

La compo probable de Chelsea : Sanchez – James, Chalobah, Fofana, Cucurella (ou Hato) – Santos, Caicedo – Palmer, Fernandez, Pedro Neto – Pedro.

Absents : Mudryk (dopage), Colwill, Gittens, Estevao (blessés), Essugo (non inscrit).

Les joueurs à suivre

Pour le PSG

Bardley Barcola : Le jeune Parisien est le joueur offensif le plus en forme du moment, avec trois buts inscrits lors des quatre derniers matchs. Rapide et précis dans ses mouvements, il peut déstabiliser les défenses par ses appels en profondeur et sa capacité à combiner avec ses partenaires. Dans un match potentiellement serré, Barcola pourrait faire la différence grâce à sa finition et sa créativité dans le dernier tiers.

Pour Chelsea

Joao Pedro : L’attaquant brésilien de Chelsea arrive en pleine confiance après avoir inscrit quatre buts lors de ses deux derniers matchs toutes compétitions confondues. Très efficace dans les zones de finition, il représente une menace constante pour la défense parisienne. Sa capacité à trouver les espaces et à se montrer décisif pourrait permettre à Chelsea de marquer à l’extérieur et de rester dans la course avant le retour à Londres.

Les tendances de cotes : avantage modéré pour Paris

Issue Bookmaker Cote Probabilité implicite Tendance Victoire PSG (1) Unibet 1,90 52 % Stable Match nul (X) Unibet 3,90 26 % Stable Victoire Chelsea (2) Unibet 3,75 27 % Stable

Probabilités implicites approximatives :

PSG : 52 %

Match nul : 25 %

Chelsea : 23 %

Les bookmakers placent le PSG en position de favori pour ce match aller, notamment grâce à l’avantage du terrain. Cependant, l’écart reste relativement limité, ce qui laisse envisager une rencontre serrée.

Notre pronostic pour PSG – Chelsea

Victoire du PSG : Malgré la défaite récente contre Monaco, le PSG reste très solide à domicile en Ligue des champions. Dans l’ambiance du Parc des Princes, les Parisiens semblent avoir les arguments pour prendre une courte avance dans cette double confrontation.

: Malgré la défaite récente contre Monaco, le PSG reste très solide à domicile en Ligue des champions. Dans l’ambiance du Parc des Princes, les Parisiens semblent avoir les arguments pour prendre une courte avance dans cette double confrontation. Plus de 1,5 but dans le match : Les deux équipes possèdent suffisamment de qualité offensive pour que la rencontre produise plusieurs occasions franches.

Scores possibles

2-0 pour le PSG : si les Parisiens parviennent à maîtriser la rencontre et à concrétiser leurs temps forts.

: si les Parisiens parviennent à maîtriser la rencontre et à concrétiser leurs temps forts. 2-1 pour le PSG : un scénario plausible si Chelsea réussit à se montrer dangereux en contre-attaque.

Ce huitième de finale aller s’annonce intense entre un PSG désireux de repartir de l’avant après sa dernière contre-performance et un Chelsea capable de poser des problèmes à n’importe quel adversaire. Cette première manche pourrait donner un léger avantage aux Parisiens avant le match retour en Angleterre.