Pierre Sage, à Londres pour s’engager avec Crystal Palace, va permettre à son successeur Dino Toppmöller de signer au RC Lens.

Le suspense touche à sa fin du côté du RC Lens. Après plusieurs jours d’attente, les différents dossiers sont désormais sur le point d’être bouclés. Pierre Sage va quitter Lens pour relever un nouveau défi en Premier League, tandis que Dino Toppmöller s’apprête à prendre les commandes du Racing.

Selon La Voix du Nord, une conférence de presse devrait être organisée dès le début de semaine afin de présenter officiellement le technicien allemand, une fois les derniers détails administratifs finalisés. Sans doute d’ici à mercredi soir.

Sage attendu à Londres

L’accélération du dossier trouve son origine dans le départ imminent de Pierre Sage. D’après L’Équipe, l’ancien entraîneur lensois était attendu ce lundi matin à Londres afin de signer son contrat avec Crystal Palace.

Le technicien français va parapher un bail de trois saisons avec le club anglais et bénéficier d’une nette revalorisation salariale. Toujours selon le quotidien sportif, il devrait percevoir un salaire quatre fois supérieur à celui qu’il touchait au RC Lens, où ses émoluments étaient estimés à 100 000 euros bruts mensuels. Cette nouvelle aventure marque une étape importante dans la carrière de Sage, dont le profil continue de séduire bien au-delà des frontières françaises.

Pierre Sage ne traversera pas la Manche seul. L’entraîneur emmène dans ses bagages plusieurs membres de son staff de confiance. Jamal Alioui, son fidèle adjoint au Racing, l’accompagnera dans cette nouvelle mission. Damien Della Santa, qui collaborait déjà avec lui lors de son passage à Lyon, fera également partie de l’aventure. Enfin, le préparateur physique Sandy Guichard, passé notamment par l’AS Monaco, complétera l’encadrement technique. Ce départ groupé confirme la volonté de Crystal Palace d’offrir à Pierre Sage un environnement de travail proche de celui qui a contribué à sa réussite ces dernières saisons.

Toppmöller va pouvoir prendre la main au RC Lens

Du côté du RC Lens, l’heure est désormais à la transition. Le départ officiellement enclenché de Pierre Sage permet au club de finaliser l’arrivée de Dino Toppmöller, identifié depuis plusieurs jours comme le choix prioritaire de la direction.

Réputé pour son football offensif et sa capacité à faire progresser les jeunes joueurs, l’entraîneur allemand arrive avec la mission de maintenir le RC Lens dans les hautes sphères du championnat tout en poursuivant le développement du projet sportif. Sauf retournement de situation de dernière minute, les supporters lensois devraient rapidement découvrir leur nouveau coach lors d’une présentation officielle à la Gaillette. Une nouvelle ère s’apprête à débuter dans l’Artois.