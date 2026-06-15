RC Lens, OM, Rennes : Pierre Sage prêt à griller la Ligue 1 pour Sinayoko ?

18+ · Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance · Offre soumise aux conditions de l’opérateur.

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Lassine Sinayoko pourrait bien animer les prochaines semaines du mercato. Auteur d’une très belle saison avec l’AJ Auxerre, l’attaquant de 26 ans dispose d’un bon de sortie et attire déjà de nombreux regards. En Ligue 1, plusieurs clubs comme le RC Lens, l’OM ou encore le Stade Rennais pourraient avoir de bonnes raisons de suivre ce dossier. Mais un danger venu d’Angleterre pourrait tout changer.

Selon les informations de Média Foot, pas moins de quatre clubs anglais seraient déjà intéressés par Lassine Sinayoko. Et parmi eux, un nom retient particulièrement l’attention : Crystal Palace, désormais entraîné par Pierre Sage.

Sinayoko a un bon de sortie à Auxerre

Formé à l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko semble arriver à un tournant de sa carrière. Après une saison solide, marquée par 12 buts, l’attaquant malien pourrait quitter la Bourgogne lors du mercato.

Ses dirigeants ne devraient pas le retenir en cas de belle offre. Auxerre espère même récupérer un montant supérieur à 15 millions d’euros pour son joueur, preuve que sa cote a sérieusement grimpé ces derniers mois.

Puissant, mobile, capable de peser sur une défense et d’apporter de la profondeur, Sinayoko possède un profil qui peut séduire de nombreux clubs. En France, un joueur de ce calibre pourrait forcément intéresser des formations ambitieuses comme l’OM, le RC Lens ou le Stade Rennais.

Pierre Sage peut faire la différence

Mais le dossier pourrait rapidement prendre une tournure anglaise. Toujours selon Média Foot, Crystal Palace serait bien positionné pour récupérer Lassine Sinayoko. Un intérêt loin d’être anodin, puisque le club londonien vient de miser sur Pierre Sage.

L’ancien entraîneur du RC Lens connaît déjà très bien le joueur. La saison dernière, il souhaitait déjà l’attirer dans le Pas-de-Calais. Désormais installé en Premier League, Pierre Sage pourrait donc retenter sa chance avec des moyens financiers bien plus importants.

Et c’est là que le danger devient réel pour les clubs français. Face à Crystal Palace, la Ligue 1 risque d’avoir du mal à rivaliser économiquement, surtout si l’ancien coach lensois fait de Sinayoko une priorité personnelle.

La Premier League se bouscule déjà

Crystal Palace n’est pas seul sur le coup. Fulham, Everton et Leeds auraient également manifesté leur intérêt pour Lassine Sinayoko. Quatre clubs anglais sont donc déjà dans la course, ce qui pourrait rapidement faire monter les enchères.

Une situation idéale pour Auxerre, qui espère vendre au meilleur prix. Avec plusieurs écuries de Premier League intéressées, le club bourguignon peut espérer dépasser la barre des 15 millions d’euros.

La Bundesliga surveillerait également le dossier, même si l’identité des clubs allemands intéressés n’a pas encore filtré. De quoi confirmer que Sinayoko ne manque pas de prétendants.

Un dossier qui peut échapper à la Ligue 1

Pour le RC Lens, l’OM ou le Stade Rennais, le dossier Sinayoko ressemble à une opportunité séduisante, mais déjà compliquée. Son profil colle aux besoins de plusieurs clubs français, mais la concurrence anglaise pourrait rapidement rendre l’opération difficile.

Pierre Sage, lui, pourrait bien jouer un rôle central. En rejoignant Crystal Palace, l’ancien coach lensois dispose désormais d’une nouvelle force de frappe sur le mercato. Et si son intérêt pour Sinayoko se confirme, il pourrait griller la politesse à plusieurs clubs de Ligue 1.

À 26 ans, après une saison à 12 buts et avec un bon de sortie en poche, Lassine Sinayoko est prêt à passer un cap. Reste à savoir où. Mais une chose est sûre : le mercato autour de l’attaquant auxerrois est déjà lancé.