La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Selon nos informations, l’OM n’a pas abandonné son rêve de faire venir Jonathan David (Juventus, 26 ans).

L’OM poursuit son travail en coulisses pour renforcer son secteur offensif. Si plusieurs profils sont actuellement étudiés par la direction marseillaise, une piste prestigieuse reste bien présente dans les réflexions du club.

David reste dans les petits papiers de l’OM

Selon nos informations, l’OM n’a pas abandonné l’idée de faire venir Jonathan David, aujourd’hui sous contrat avec la Juventus. Le dossier demeure compliqué, mais il n’a pas été écarté.

Après avoir quitté le LOSC l’été dernier, l’attaquant canadien sort d’une première saison mitigée à Turin. Malgré des performances parfois intéressantes, son adaptation n’a pas été totale et son avenir pourrait être réévalué au cours du mercato estival.

Sa récente Coupe du monde a toutefois permis au buteur de retrouver de la confiance. Auteur de trois buts en cinq rencontres, il a confirmé qu’il restait capable de répondre présent dans les grands rendez-vous. À Marseille, son profil continue donc d’être apprécié.

Un montage à la Loïs Openda envisagé

Selon nos informations, l’OM ne travaille évidemment pas sur l’hypothèse d’un transfert définitif. La direction olympienne réfléchirait plutôt à une opération sous la forme d’un prêt, avec une prise en charge partielle du salaire du joueur. Un montage comparable à celui imaginé par l’Olympique Lyonnais pour attirer Loïs Openda.

Le salaire de Jonathan David constitue depuis plusieurs mois le principal obstacle dans ce dossier. L’OM sait que l’opération serait difficile à boucler et ne part pas avec une longueur d’avance. Mais le board olympien continue de chercher des solutions afin de rendre l’arrivée du Canadien financièrement envisageable.

Un profil compatible avec Bruno Genesio

À 26 ans, Jonathan David possède plusieurs arguments susceptibles de séduire le staff marseillais. L’ancien buteur du LOSC connaît parfaitement la Ligue 1 et a déjà démontré sa capacité à être régulier dans le championnat français.

Il dispose également d’un avantage non négligeable : il a déjà évolué sous les ordres de Bruno Genesio lors de la saison 2024-2025. Cette connaissance du fonctionnement du technicien pourrait faciliter son intégration dans le projet marseillais.

Un dossier très difficile à concrétiser

Mobile, capable d’attaquer la profondeur et de participer au jeu collectif, David présente un profil différent de celui d’un avant-centre uniquement utilisé comme point d’appui.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2030, Jonathan David reste valorisé autour de 30 millions d’euros. Un transfert définitif apparaît donc largement hors de portée pour l’OM. C’est précisément pour cette raison que les dirigeants marseillais étudient une formule alternative.

Le club devra toutefois convaincre la Juventus d’ouvrir la porte à un prêt et trouver un accord concernant la répartition du salaire. C’est tout le noeud du problème. Pour l’instant, aucune avancée décisive n’a été enregistrée mais le rêve Jonathan David reste bien vivant à Marseille.