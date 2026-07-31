Alors que le mercato bat son plein en France, l’ASSE a annoncé une signature inattendue !

Le mercato continue d’animer l’actualité de l’ASSE. Les Verts travaillent encore sur leur effectif avant le début de la nouvelle saison de Ligue 2, tandis que plusieurs mouvements pourraient encore intervenir dans les prochaines semaines. Mais ce n’est pas une recrue que le club stéphanois a annoncée cette fois.

Une troisième saison aux côtés des Verts

L’ASSE vient en effet d’officialiser la prolongation de son partenariat avec Kapriol. La marque italienne restera partenaire officiel des Verts lors de l’exercice 2026-2027. Une signature inattendue en pleine période de mercato. L’ASSE et Kapriol poursuivent donc leur collaboration. La saison 2026-2027 sera la troisième année consécutive de partenariat entre le club stéphanois et l’entreprise italienne. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle, Kapriol conservera une visibilité importante autour de l’ASSE. La marque restera notamment présente sur le short des joueurs professionnels. Elle continuera également d’apparaître aux abords du stade Geoffroy-Guichard et du Centre sportif Robert-Herbin. Un partenariat qui dépasse donc largement la simple présence publicitaire. L’ASSE met en avant une collaboration fondée sur des valeurs communes.

Dans le communiqué publié par l’ASSE, le directeur général adjoint du club, Arnaud Jaouen, a expliqué les raisons de cette prolongation. Arnaud Jaouen : « Comme l’ASSE, Kapriol est une marque historique avec une ambition tournée vers l’avenir. Ses performances bâties, génération après génération, sur l’exigence de qualité et l’innovation lui offrent un rayonnement mondial très inspirant. » Le dirigeant stéphanois insiste notamment sur le caractère historique des deux institutions. L’ASSE et Kapriol partagent également une volonté de se projeter vers l’avenir. Cette nouvelle saison de collaboration doit permettre de renforcer encore les liens entre les deux partenaires.

Kapriol veut poursuivre son développement en France

Kapriol considère également ce partenariat comme un outil important pour renforcer sa présence sur le marché français. Le PDG de la marque, Franco Morganti, a mis en avant les valeurs communes entre l’entreprise et le club stéphanois. Franco Morganti : « Au-delà d’un simple sponsoring, nous partageons avec ce club historique des valeurs fondamentales de travail, de détermination et d’esprit d’équipe. Cette collaboration renforcée continue d’asseoir notre visibilité et notre notoriété sur le marché français, tout en illustrant la synergie naturelle entre l’exigence professionnelle et la passion du football de haut niveau. » La collaboration avec l’ASSE permet ainsi à la marque de gagner en visibilité. Kapriol entend également s’appuyer sur l’image des Verts pour poursuivre son développement en France.

Fondée en 1927, Kapriol possède une longue histoire. L’entreprise est aujourd’hui dirigée par la quatrième génération de la famille fondatrice. La marque est désormais présente dans plus de 70 pays. Son partenariat avec l’ASSE s’inscrit dans une stratégie plus large de développement sur le marché français. La prolongation de cette collaboration confirme donc la volonté de Kapriol de renforcer sa notoriété dans l’Hexagone. Une annonce importante pour le développement économique du club, même si les supporters attendront désormais les prochaines signatures sur le terrain.