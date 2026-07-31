La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Si Yassine Titraoui est bien une cible prioritaire du RC Lens sur ce mercato, Jean-Louis Leca vise un autre milieu pour remplacer Mamadou Sangaré cet été.

Le chantier du milieu de terrain est lancé au RC Lens. Avec le départ imminent de Mamadou Sangaré à Brentford, les dirigeants lensois cherchent activement son successeur. Si Yassine Titraoui apparaît comme une priorité pour renforcer l’entrejeu artésien, un autre nom figure également dans les réflexions du Racing.

Holsgrove dans la short-list du RC Lens

Selon Transfer Radar, le RC Lens aurait avancé ses recherches sur Jordan Holsgrove : « Yacine Titraoui serait la priorité du board lensois. Le Racing Club de Lens a également pris des renseignements sur Jordan Holsgrove qui fait partie de la short list au milieu de terrain pour remplacer Sangaré. »

Un dossier qui pourrait séduire les Sang et Or. Âgé de 26 ans, Jordan Holsgrove évolue actuellement à Estoril, au Portugal. Le milieu défensif écossais s’est imposé comme un élément important de la formation portugaise depuis son arrivée en 2024.

La particularité de ce dossier est que Holsgrove connaît parfaitement Ian Cathro. Le milieu écossais a été façonné par le nouvel entraîneur de l’ASSE lorsque celui-ci était en poste au Portugal. Holsgrove correspond à un joueur capable de répondre aux exigences modernes du milieu : volume de jeu, agressivité à la récupération et capacité à participer à la construction. Un profil qui pourrait compléter l’arrivée potentielle de Titraoui.

Un joueur façonné par Ian Cathro

Sous contrat avec Estoril jusqu’en juin 2028, Jordan Holsgrove dispose d’une valeur estimée à environ 5 millions d’euros selon Transfermarkt.

Une somme qui entre dans la logique actuelle du RC Lens. Avant d’avoir réalisé une vente record avec Mamadou Sangaré, le club artésien souhaite réinvestir intelligemment. L’objectif est de trouver un joueur capable d’avoir un impact immédiat sans déséquilibrer les finances.

Son remplacement sera donc un dossier stratégique pour Jean-Louis Leca et la cellule de recrutement. Avec Titraoui et désormais Holsgrove dans les discussions, le RC Lens semble avoir clairement identifié ses priorités. Le mercato du Racing pourrait donc encore réserver plusieurs mouvements dans l’entrejeu.