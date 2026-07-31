FC Nantes Mercato : un club se positionne pour un banni de Der Zakarian

Six mois après son arrivée chez les Canaris, Ali Yousuf pourrait déjà faire ses valises, et un club s’est positionné.

Le divorce semble se dessiner entre Ali Yousuf et le FC Nantes. Non retenu par Michel Der Zakarian lors de la victoire face au Mans (1-0), le défenseur central n’a pas figuré non plus dans le groupe convoqué pour le cinquième et dernier match amical contre Al-Wakrah remporté 5-1.

Recruté en janvier dernier au Club Africain pour seulement 500 000 euros, Ali Yousuf avait pourtant réalisé des débuts encourageants sous le maillot jaune et vert. La relégation en Ligue 2 a toutefois changé la donne. Mécontent de la baisse de salaire consécutive à la descente, l’international libyen aurait des envies d’ailleurs.

Sa valeur marchande est désormais estimée à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt. Une progression rapide qui pourrait permettre au FC Nantes de réaliser une plus-value sur un élément arrivé il y a seulement six mois.

Al Ahly se positionne

Selon les informations relayées par La Tribune Nantaise, Al Ahly s’intéresse au profil d’Ali Yousuf afin de renforcer sa défense. Le troisième du dernier championnat égyptien avait déjà regardé du côté de Nantes par le passé, notamment pour Mostafa Mohamed, avant d’être associé à Yassine Benhattab cet été.

Cette nouvelle piste confirme que le départ d’Ali Yousuf prend forme. Son absence répétée dans le groupe de Michel Der Zakarian constitue un signal supplémentaire à quelques jours de la reprise de la Ligue 2.