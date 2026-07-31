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FRANCE

PSG Mercato : après Akliouche et Digne, Paris prépare une nouvelle offensive XXL !

Par William Tertrin - 31 Juil 2026, 21:20

Le PSG n’a pas encore refermé son mercato estival. Après plusieurs dossiers déjà avancés, le club de la capitale chercherait encore à boucler au moins trois renforts prioritaires.

Le mercato du PSG est loin d’être terminé. Après une seule arrivée officielle depuis le début du mercato (Alessandro Longoni), la direction parisienne continue de travailler sur plusieurs pistes afin de renforcer un groupe qui vise encore plus haut cette saison.

Selon les dernières infos de PSGINSIDE-ACTUS, le PSG souhaiterait encore attirer au moins trois joueurs dans les prochaines semaines. La priorité serait d’abord défensive avec la recherche d’un défenseur central capable également de dépanner au poste d’arrière droit. Un profil polyvalent qui offrirait davantage de solutions à Luis Enrique dans la gestion de son effectif.

Deux renforts offensifs attendus

L’autre chantier concerne le secteur offensif. Paris souhaite ajouter deux joueurs offensifs supplémentaires, en plus d’Akliouche, dont un élément capable de prétendre rapidement à une place de titulaire. L’objectif n’est pas seulement d’étoffer le banc, mais bien d’apporter de nouvelles armes dans la rotation.

L’arrivée de Maghnes Akliouche contre 50 millions d’euros devrait être officialisé sous peu, tandis que l’avenir de certains éléments offensifs comme Bradley Barcola ou Ibrahim Mbaye pourrait influencer les plans parisiens.

En cas de départ de l’un de ces joueurs, le PSG pourrait revoir sa stratégie et chercher un remplaçant offensif supplémentaire afin de conserver un équilibre dans son animation offensive.

Un mercato encore ouvert à Paris

Avec les arrivées proches d’Akliouche ou encore de Lucas Digne, Paris pourrait donc terminer son mercato avec plusieurs renforts majeurs.

La dernière ligne droite du marché promet donc d’être animée au PSG. Entre les arrivées attendues, les possibles départs et les ajustements voulus par Luis Enrique, le visage définitif de l’équipe parisienne pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines.

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