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FRANCE

FC Nantes Mercato : la tête de Benhattab déjà mise à prix ?

Par Bastien Aubert - 1 Juil 2026, 20:40
Yassine Benhattab (FC Nantes)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Déjà prêté au Stade de Reims en Ligue 2 la saison dernière, Yassine Benhattab (FC Nantes, 23 ans) pourrai encore voler vers d’autres cieux au mercato estival.

Le mercato du FC Nantes pourrait connaître un nouveau mouvement dans le sens des départs. Yassine Benhattab, milieu de terrain de 23 ans, serait actuellement au centre de discussions avancées avec Al-Ahly, l’un des clubs les plus puissants du continent africain.

Benhattab discute avec Al-Ahly 

Déjà prêté au Stade de Reims la saison dernière, le joueur peine encore à trouver une place stable dans la rotation nantaise. Cette situation ouvre la porte à un transfert définitif, alors que plusieurs clubs suivent de près son profil depuis plusieurs semaines.

Selon L’Équipe, les négociations entre le FC Nantes et Al-Ahly seraient en cours depuis plusieurs jours. Un montant compris entre 2 et 3 millions d’euros est évoqué pour finaliser l’opération. Emmanuel Merceron assure que le club dément vigoureusement en interne…

Un chèque de 3 M€ récupéré par le FC Nantes ?

Le club égyptien, habitué à recruter des joueurs à fort potentiel évoluant en Europe, voit en Benhattab un renfort capable d’apporter de la qualité technique et de la créativité au milieu de terrain. Du côté des Canaris, cette offre pourrait permettre de générer une petite marge financière tout en allégeant un effectif en reconstruction. 

Benhattab, sous contrat, n’a pas encore pris de décision définitive mais un départ semble clairement envisageable. Dans un mercato où le FC Nantes doit gérer à la fois la baisse de moyens et la nécessité de renouveler son effectif, ce dossier pourrait s’accélérer dans les prochains jours.

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