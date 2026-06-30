FC Nantes : deux jolis coups à 0€ possibles pour renforcer le côté gauche !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes prépare son retour en Ligue 1 et le chantier défensif s’annonce déjà important. Avec l’objectif de construire un effectif compétitif sans faire exploser le budget, les Canaris pourraient être attentifs à plusieurs opportunités du marché des joueurs libres.

Deux profils ressortent particulièrement : Gautier Lloris et Gideon Mensah. Deux joueurs qui connaissent bien le championnat de France, qui pourraient répondre aux besoins nantais sur le côté gauche et surtout, qui ne coûteraient aucune indemnité de transfert.

Gautier Lloris, une solution polyvalente pour la défense nantaise

Le FC Nantes chercherait notamment un défenseur central gaucher capable d’apporter de la concurrence et de la solidité derrière. Dans ce registre, Gautier Lloris présente un profil intéressant.

Habitué aux joutes du football français, le défenseur possède l’expérience de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Son profil peut également séduire par sa polyvalence, lui qui est capable d’évoluer dans l’axe mais aussi de dépanner sur le côté gauche.

Pour Nantes, ce serait une occasion de renforcer la rotation défensive sans dépenser sur une indemnité de transfert. Dans une saison où chaque euro comptera, ce genre de dossier peut rapidement devenir très attractif.

Gideon Mensah, un latéral gauche qui connaît la Ligue 1

Au poste de latéral gauche, Gideon Mensah pourrait également représenter une piste intéressante. Le Ghanéen connaît déjà très bien le championnat français, après ses passages à Bordeaux et à Auxerre.

Rapide, offensif et habitué aux combats pour le maintien ou à la pression d’une montée, Mensah possède un profil qui pourrait correspondre aux besoins d’un FC Nantes ambitieux mais prudent sur le marché.

À 0€, il permettrait aux Canaris de sécuriser un poste souvent coûteux à renforcer, tout en conservant une marge financière pour investir sur d’autres priorités.

Deux joueurs libres, mais une question de salaire

Sur le papier, Gautier Lloris et Gideon Mensah cocheraient plusieurs cases : connaissance du football français, expérience, polyvalence et coût de transfert nul.

Mais comme souvent avec les joueurs libres, le vrai dossier se joue sur le salaire, la prime à la signature et la durée du contrat. Nantes devra donc évaluer si ces deux opportunités restent compatibles avec sa grille salariale.

Si les conditions financières sont réunies, les Canaris pourraient frapper deux jolis coups à moindre coût.